رسميا – السلطان يُكمل مهمته.. إبراهيموفيتش يجدد لـ ميلان

أعلن نادي ميلان عن تجديد عقد لاعبه زلاتان إبراهيموفيتش لموسم إضافي، لينتهي في صيف 2021.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان ميلان

وذكر ميلان أن إبراهيموفيتش شارك في تدريبات ميلان الجماعية بالفعل تحت قيادة ستيفانو بيولي الأولى استعدادا للموسم الجديد.

وكان إبراهيموفيتش قد صرّح يوم أمس لقناة النادي: "سعيد للغاية بتواجدي مرة أخرى هنا، حيث المكان الذي أعتبره منزلا لي".

وأضاف "كما قلت سابقا، لم أت إلى هنا لأكون تميمة للفريق، لكن لمساعدة النادي والمدرب لإعادة ميلان لسابق عهده".

المهاجم السويدي أتبع "في الستة أشهر الماضية حققنا نتائج جيدة، لكننا لم نفز بأي شيء في النهاية".

وواصل "هذا الموسم سأكون متواجدا من البداية، وآمل أن نواصل العمل بقوة ومواصلة التضحيات وأن أساعد الفريق في تحقيق أهدافه

وأتم "أتمنى أيضا عودة جماهيرنا للمدرجات، لأن الفريق في حاجة إليهم. فلنذهم إلى سان سيرو ونحتفل معا".

زلاتان إبراهيموفيتش عاد إلى ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي بعد انتهاء تعاقده مع لوس أنجلوس الأمريكي، وبعقد لمدة 6 أشهر.

صاحب الـ 38 عاما شارك في 18 مباراة رُفقة ميلان. سجل 11 هدفا وصنع 5 آخرين.

وأنهى ميلان الموسم في المركز السادس بترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، ليتأهلوا إلى بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

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