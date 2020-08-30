إبراهيموفيتش: لست هنا كـ تميمة للفريق.. جئت لمساعدة ميلان

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 13:10

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان - بولونيا

أصبح تواجد زلاتان إبراهيموفيتش أسطورة ميلان مع الفريق للموسم المقبل في حُكم المؤكد.

ورغم عدم الإعلان الرسمي عن تجديد تعاقد ميلان مع زلاتان إبراهيموفيتش حتى الآن، لكن تصريحاته الرسمية جاءت بصيغة المستمر مع الفريق.

زلاتان إبراهيموفيتش قال في تصريحات لقناة ميلان: "سعيد للغاية بتواجدي مرة أخرى هنا، حيث المكان الذي أعتبره منزلا لي".

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وأضاف "كما قلت سابقا، لم أت إلى هنا لأكون تميمة للفريق، لكن لمساعدة النادي والمدرب لإعادة ميلان لسابق عهده".

المهاجم السويدي أتبع "في الستة أشهر الماضية حققنا نتائج جيدة، لكننا لم نفز بأي شيء في النهاية".

وواصل "هذا الموسم سأكون متواجدا من البداية، وآمل أن نواصل العمل بقوة ومواصلة التضحيات وأن أساعد الفريق في تحقيق أهدافه

وأتم "أتمنى أيضا عودة جماهيرنا للمدرجات، لأن الفريق في حاجة إليهم. فلنذهم إلى سان سيرو ونحتفل معا".

زلاتان إبراهيموفيتش عاد إلى ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي بعد انتهاء تعاقده مع لوس أنجلوس الأمريكي، وبعقد لمدة 6 أشهر.

صاحب الـ 38 عاما شارك في 18 مباراة رُفقة ميلان. سجل 11 هدفا وصنع 5 آخرين.

وأنهى ميلان الموسم في المركز السادس بترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، ليتأهلوا إلى بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

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