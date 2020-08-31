مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نرفض خوض مباراة محلية بين مواجهتي الرجاء

شدد مصدر في الزمالك أن ناديه يرفض خوض مباراة محلية بين مواجهتيه ضد الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـFilGoal.com:"سنتجه إلى المغرب في 20 سبتمبر على متن طائرة خاصة".

وواصل "لن نلعب أي مباراة في الدوري بين مواجهتي نصف النهائي".

ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه الرجاء في 25 سبتمبر وبعد أسبوع يستضيف مباراة الإياب.

ولم يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مباريات الدوري بعد يوم 7 سبتمبر الذي تنتهي فيه الجولة 25 من البطولة.

ويريد الزمالك التركيز بشكل كامل على مواجهة الرجاء والحصول على راحة كافية بين المباراتين ضد النادي المغربي.

ويطمح الزمالك لبلوغ نهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ 4 سنوات وإذا نجح في ذلك سيواجه مواطنه وغريمه التقليدي الأهلي أو الوداد المغربي.

وتوج الزمالك بخمسة ألقاب في دوري الأبطال مثل مازيمبي المنتمي للكونغو الديموقراطية، والناديان هم الأكثر تتويجا بالبطولة بعد الأهلي صاحب الرقم القياسي بثمانية ألقاب.

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