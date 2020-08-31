تقرير إيطالي: سامبدوريا مهتم بضم النني

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 14:32

كتب : FilGoal

محمد النني مع أرسنال أمام ميلتون كينز دونز

يدرس نادي سامبدوريا الإيطالي ضم محمد النني لاعب وسط أرسنال على سبيل الإعارة في الموسم الجديد، وفقا لشبكة توتو ميركاتو.

النني لعب الموسم الماضي في صفوف بشكتاش التركي على سبيل الإعارة، قبل العودة إلى أرسنال هذا الصيف.

وأفاد تقرير الشبكة الإيطالية أن سامبدوريا مهتم بضم النني من أرسنال للعب في صفوفه الموسم المقبل على سبيل الإعارة.

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وأوضح التقرير أن فريق كلاوديو رانييري يبحث عن لاعب خط وسط مميز يعزز به صفوفه، وهو ما يجده في النني.

وظهر الدولي المصري بصورة مبشرة في لقاء أرسنال ضد ليفربول في مباراة الدرع الخيرية هذا الأسبوع، مما يفتح الباب لتكهنات استمراره مع فريق ميكيل أرتيتا الموسم المقبل.

كان أرتيتا قد صرح قبل أيام: "أعرف النني جيدا. لقد لعبت بجواره من قبل وأعلم ما يمكنه فعله وما نقاط قوته ونقاط ضعفه".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء ليفربول في الدرع الخيرية "النني يمتلك شخصية إيجابية وإمكانيات جيدة حقا، ومثله مثل الجميع، هو معنا في الوقت الحالي".

وتابع "سيحصل على دعمنا بالكامل والبيئة الأنسب لتقديم أفضل أداء".

هل معنى ذلك، سيبقى النني في أرسنال؟ أجاب ميكيل "لا أعلم. السادس من أكتوبر (نهاية سوق الانتقالات) ما زال بعيدا للغاية. لا يمكن التنبؤ بما قد يحدث".

النني شارك في 36 مباراة مع بشكتاش في كل المسابقات، سجل هدفا وصنع 4.

وينتهي عقد لاعب المقاولون العرب السابق مع أرسنال في صيف 2022.

النني انضم إلى أرسنال في يناير 2016 وشارك في 90 مباراة بقميص المدفعجية، سجل خلالها هدفين وصنع 8.

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