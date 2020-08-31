تقرير إيطالي: سامبدوريا مهتم بضم النني

يدرس نادي سامبدوريا الإيطالي ضم محمد النني لاعب وسط أرسنال على سبيل الإعارة في الموسم الجديد، وفقا لشبكة توتو ميركاتو.

النني لعب الموسم الماضي في صفوف بشكتاش التركي على سبيل الإعارة، قبل العودة إلى أرسنال هذا الصيف.

وأفاد تقرير الشبكة الإيطالية أن سامبدوريا مهتم بضم النني من أرسنال للعب في صفوفه الموسم المقبل على سبيل الإعارة.

وأوضح التقرير أن فريق كلاوديو رانييري يبحث عن لاعب خط وسط مميز يعزز به صفوفه، وهو ما يجده في النني.

📢 La #Sampdoria è interessata a Mohamed Elneny dell'#AFC ed è pronta a chiederlo in prestito all'#Arsenal. @TuttoMercatoWeb — Marco Conterio (@marcoconterio) August 31, 2020

وظهر الدولي المصري بصورة مبشرة في لقاء أرسنال ضد ليفربول في مباراة الدرع الخيرية هذا الأسبوع، مما يفتح الباب لتكهنات استمراره مع فريق ميكيل أرتيتا الموسم المقبل.

كان أرتيتا قد صرح قبل أيام: "أعرف النني جيدا. لقد لعبت بجواره من قبل وأعلم ما يمكنه فعله وما نقاط قوته ونقاط ضعفه".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء ليفربول في الدرع الخيرية "النني يمتلك شخصية إيجابية وإمكانيات جيدة حقا، ومثله مثل الجميع، هو معنا في الوقت الحالي".

وتابع "سيحصل على دعمنا بالكامل والبيئة الأنسب لتقديم أفضل أداء".

هل معنى ذلك، سيبقى النني في أرسنال؟ أجاب ميكيل "لا أعلم. السادس من أكتوبر (نهاية سوق الانتقالات) ما زال بعيدا للغاية. لا يمكن التنبؤ بما قد يحدث".

النني شارك في 36 مباراة مع بشكتاش في كل المسابقات، سجل هدفا وصنع 4.

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وينتهي عقد لاعب المقاولون العرب السابق مع أرسنال في صيف 2022.

النني انضم إلى أرسنال في يناير 2016 وشارك في 90 مباراة بقميص المدفعجية، سجل خلالها هدفين وصنع 8.

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