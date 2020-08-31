فيدال: برشلونة عليه أن يغير طريقة تفكيره.. لا أحد سينافس بـ13 محترفا فقط

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 14:43

كتب : FilGoal

فيدال

قال أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة إن فريقه عليه أن يواكب تطور كرة القدم والفرق الأخرى، لأنه إن لم يفعل فسيدفع الثمن كلما واجه فريقا منظما. وذلك في تصريحات نقلتها شبكة ESPN.

وصرح فيدال قائلا: "برشلونة عليه أن يغير طريقة تفكيره، كرة القدم تطورت كثيرا، وتم التخلي عن إرث النادي".

وأضاف "الفرق الأخرى تتطور بطرق أخرى، كرة القدم الآن أكثر بدنية وقوة، الأمر منوط بالقوة والسرعة والتكنيك في بعض الأحيان يصبح أقل أهمية".

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وواصل "في النهاية تدفع الثمن حينما تواجه فريقا منظما، فريق لديه عقلية الفوز بلاعبين مستعدين بدنيا، ولديهم نظام لعب قوي".

وأكمل "يكلفك الأمر الكثير حينما تكون عقليتك ضعيفة وفيما يخص الطاقة، هذا ما يحدث".

وتابع "برشلونة عليه أن يغير الكثير، الفريق الذي أفكر فيه هو الأفضل في العالم لا يمكن أن يكون لديه 13 لاعبا محترفا والبقية من الشباب".

وأتم "كل فريق لديه 23 لاعبا يقاتلون على مراكزهم للتطور ولكي يصبحوا أفضل كل يوم، حينما لا يتطورون وحينما تفكر أنك يمكنك الفوز بإرثك فقط دائما، فأنت مخطئ للغاية".

فيدال انضم إلى برشلونة قادما من بايرن ميونيخ في صيف 2018 بمبلغ 18 مليون يورو بعقد يمتد حتى صيف 2021.

فيدال برشلونة
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