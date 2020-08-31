سبورت تكشف: استراتيجية ميسي وبرشلونة في المعركة القضائية الوشيكة بينهما

ينتظر نادي برشلونة وصول خورخي ميسي إلى المدينة من أجل مقابلة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني لمناقشة الموقف الحالي لليونيل ميسي قائد الفريق ورغبته في الرحيل، وذلك وفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وأشار التقرير إلى أن كل طرف من الاثنين يجهز نقاطه قبل الاجتماع والاستراتيجية التي تجعله في موقف أفضل، لكن التقرير أشار إلى أن ذلك قد يقود إلى نقاش سيء للغاية بين الطرفين.

استراتيجية ميسي

وكشفت الصحيفة عن الاستراتيجية التي سيتبعها ميسي وممثليه للرحيل عن برشلونة كالتالي:

ميسي يعتبر شرط الرحيل الاختياري من طرف واحد في عقده نافذا في موعد إرسال الفاكس برغبته في الرحيل وتفعيله.

لم يعد ميسي يعتبر نفسه لاعبا في برشلونة ولا يفكر أنه بحاجة لدفع 700 مليون يورو للرحيل.

يوم الأحد 30 أغسطس لم يظهر من أجل فحوصات الفريق تمهيدا للعودة للتدريبات، ويوم الإثنين لن يحضر أولى التدريبات مع المدرب الجديد رونالد كومان.

سيستمر في طلب عقد اجتماع مع برشلونة من أجل الموافقة على رحيله بشكل ودي.

ينتظر ميسي إتمام صفقة انضمامه إلى مانشستر سيتي.

سيطلب ميسي بطاقة مؤقتة من فيفا من أجل التوقيع مع فريق جديد واللعب له.

الرحيل الحتمي

بالنسبة للنادي فهو يدافع عن نقطة الشرط الجزائي وشرط الرحيل من جانب واحد بقوة، وأن تلك يمكنها أن تحدث فقط حتى يوم 10 يونيو الماضي، ولن يقبل فسخ روح التعاقد بين الطرفين.

ميسي يواصل طلبه المتكرر بالموافقة على رحيله بشكل ودي وأن يكون قادرا على التوصل لاتفاق مع نادي مانشستر سيتي والذي يعد أول اختيار على لائحته من ضمن المهتمين حسب التقرير، وخطوته التالية ستكون طلب بطاقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

استراتيجية برشلونة

فسخ التعاقد من جانب واحد انتهى يوم 10 يونيو، وكما تم توضيحه في العقد المثبت.

عقده يجبره على الاستمرار مع النادي حتى صيف 2021 والشرط الجزائي 700 مليون يورو.

بارتوميو يرفض بيعه وسيقابله فقط لتجديد تعاقده.

برشلونة لن يدفع له من راتبه أي يوم لم يتواجد فيه في التدريبات.

يوم 5 أكتوبر نهايةسوق الانتقالات، إن لم يأت عرضا بقيمة 700 مليون يورو فسيلعب مع برشلونة وسيقضي عاما مع النادي.

إن انضم لنادي آخر، فبرشلونة سيرفع قضية لخرق بنود تعاقده والقضاء سيقرر العقوبة.

لا مجال لبيعه

وأشار التقرير إلى أن برشلونة لا ينوي التفاوض على بيع ميسي بأي شكل من الأشكال، وفقط سيتركه يرحل إن وصلت قيمة الشرط الجزائي 700 مليون يورو.

وفي حالة إذا ما حصل ميسي على بطاقة مؤقتة من فيفا، فقد أعلنت رابطة الدوري الإسباني يوم الأحد عدم قبولها بها، وألا يلعب ميسي لأي فريق آخر، وقد يتجه برشلونة لمحكمة العمل للإعلان عن خرق بنود تعاقده والمطالبة بتعويض.

وردا على تساؤل ماذا ستفعل الأندية المهتمة؟ أجاب التقرير، بأنهم يعلمون جيدا مخاطر خرق القوانين وتوقيع عقوبة عليهم إن تم ضم ميسي.

وفي تلك الحالة، لن يتمكنوا من التفاوض معهم حتى يوم 1 يناير المقبل خوفا من التعرض لأي عقوبات، وإن أعلن برشلونة خرق ميسي للقوانين في محكمة العمل، فالقاضي من سيقرر من له الحق وإن منحه للنادي فسيقرر حجم التعويض.

ماذا حدث

بدأت الأزمة الأكبر في العصر الحديث لتاريخ برشلونة يوم الثلاثاء 25 أغسطس، عندما بعث ميسي بـ فاكس إلى إدارة برشلونة، أخطرهم فيه بقرار رحيله وفسخ عقده من طرف واحد، بحسب كل المصادر الإسبانية والأرجنتينية.

من جانبه، يصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولين عن إدارة أعمال ميسي فيؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان، وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلال الاجتماع.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.