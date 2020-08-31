عبد الحفيظ يكشف لـ في الجول مدة غياب السولية عن الأهلي بسبب شد الأمامية

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 11:12

كتب : أحمد الخولي

عمرو السولية - الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن الفحوصات أكدت معاناة عمرو السولية لاعب وسط الفريق من شد في العضلة الأمامية.

عمرو السولية

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عبد الحفيظ لـ FilGoal.com: "السولية سيغيب لفترة تتراوح من 10 إلى 15 يوما من أجل العلاج والتأهيل، وسيعود بعدها للمشاركة مع الأهلي بمنافساته المحلية والإفريقية".

وبالتالي، من المنتظر أن يكون لاعب الوسط جاهزا لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 25 سبتمبر.

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ويغيب السولية بشكل مؤكد عن مباراتي وادي دجلة وحرس الحدود في الدوري يومي الجمعة والإثنين المقبلين.

وتعرض السولية لإصابة أعاقت استكماله لفوز الأهلي على المصري 2-0.

ويعد صاحب الـ 30 عاما جزء أصيلا من خطط ريني فايلر المدير الفني للأهلي، حيث شارك في 31 مباراة هذا الموسم سجل فيهم 4 أهداف وصنع 5.

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