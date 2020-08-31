رابطة الدوري الإنجليزي: حضور الجماهير في لقاء برايتون وتشيلسي "تجربة مشجعة للغاية"

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 13:56

كتب : FilGoal

أجمل صور موسم الدوري الإنجليزي

يرى ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي أن تجربة حضور الجماهير في اللقاء الودي بين برايتون وتشيلسي هذا الأسبوع كانت مشجعة للغاية، من أجل عودة الجماهير للملاعب.

الدوري الإنجليزي مثل معظم مسابقات العالم يقام بدون حضور جماهيري للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال ماسترز في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس يوم الإثنين: "قام برايتون بعمل رائع في تجربة عودة الجماهير وكان من الرائع رؤية الجماهير في أحد ملاعب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ مارس".

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وأضاف "حضور الجماهير في ودية برايتون وتشيلسي كان تجربة مشجعة للغاية".

وشدد "نحن ملتزمون بلعب المباريات في ملاعب ممتلئة بالجماهير في أقرب وقت ممكن، مع ضمان السلامة التي تأتي دائمًا على رأس أولوياتنا".

وأردف "نعمل بجد جنبا إلى جنب مع أنديتنا والحكومة وسلطات السلامة لتحقيق ذلك".

من جهته، قال أوليفر دودن وزير الثقافة والإعلام والرياضة بإنجلترا إن قرارات نهاية هذا الأسبوع ستمثل علامة فارقة في تعافي الرياضة الإنجليزية.

وأوضح دودن "أفعل كل ما بوسعي لإعادة الجماهير إلى المدرجات ومتابعة الفرق والاستمتاع بالرياضات التي يحبونها".

يذكر أن الاتحاد الإنجليزي أعلن موعد انطلاق الدوري في الموسم الجديد يوم 12 سبتمبر المقبل.

الموسم المنصرم توقف لنحو 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، مما أثر على مواعيد انطلاق الموسم الجديد.

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