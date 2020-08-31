ذا صن: ليفربول مستعد لدفع الأموال من أجل سار بعد إشادة ماني

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 13:12

كتب : FilGoal

إسماعيلا سار - واتفورد - ليفربول

يسعى نادي ليفربول لتدعيم صفوف الفريق هذا الصيف بضم إسماعيلا سار جناح واتفورد وزميل ساديو ماني في منتخب السنغال.

إسماعيلا سار

النادي : واتفورد

ليفربول

وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن ليفربول مستعد لدفع الأموال من أجل سار رغم رغبة النادي في الصرف في أضيق الحدود هذا الموسم.

وينتظر ليفربول أن تنخفض قيمة اللاعب المالية بعد هبوط واتفورد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وكان قد ارتبط اسم ليفربول بضم أداما تراوري لاعب وولفرهامبتون، لكن ذا صن تؤكد أن سار يتصدر قائمة أمنيات يورجن كلوب بعد إشادة ماني.

سار كان قد نجح في تسجيل هدفين ليقود واتفورد لكسر سلسلة اللاهزيمة لليفربول في الدوري في فبراير الماضي.

وكان ماني قد حذر ليفربول من سار في حديث سابق قائلا: "المدافعون سيكافحون أمامه، إنه سريع جدا".

وأشاد ماني بمواطنه "تحدثت ذات مرة مع روبرتسون وقلت له واتفورد لديه لاعب رائع، سأحتاج لمساعدتك أكثر وإلا إسماعيل سار سيقتلك إنه مراوغ جيد وسريع جدا".

ويسعى ليفربول لاستغلال العلاقة الوطيدة بين ماني وسار من أجل تسهيل انضمام الجناح السنغالي للفريق.

وصرح سار سابقا "ماني ليس فقط زميلا لي في السنغال، لكنه مصدر إلهامي ومثلي الأعلى".

وشدد "أنا أحب ماني جدا وبالنسبة لي هو أفضل لاعب إفريقي في أوروبا هو الأفضل في العالم".

خاض سار -22عاما - 28 مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي وساهم في 11 هدفا إذ سجل 5 وصنع 6 آخرين.

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