رئيس النادي: لاعب وسط نابولي ينضم إلى إيفرتون

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 12:19

كتب : FilGoal

آلان - نابولي

اقترب نادي إيفرتون الإنجليزي من إعلان التعاقد مع ألان ماركيز لوريرو لاعب وسط نادي نابولي الإيطالي، وفقا لرئيس النادي الإيطالي.

وقال أورييليو دي لورنتيس رئيس نادي نابولي لإذاعة إيطالية إن إيفرتون توصل لاتفاق نهائي مع نابولي من أجل انضمام آلان للفريق الإنجليزي.

وأوضح أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون خلال ساعات.

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صفقة انضمام آلان لـ إيفرتون ستكلف خزينة النادي ما بين 23- 24 مليون جنيه إسترليني، وفقا لشبكة ذا أثليتك.

لاعب الوسط البرازيلي صاحب الـ 29 عاما لمع في فترة تواجد أنشيلوتي كمدير فني لـ نابولي.

ولعب آلان 61 مباراة مع نابولي تحت قيادة أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لـ إيفرتون، ونجح في التسجيل مرة وصناعة 3 أهداف.

وانضم لاعب الوسط الدفاعي إلى نابولي عام 2015 قادما من أودينيزي الإيطالي.

وشارك آلان الموسم الماضي في 33 مباراة ونجح في تسجيل هدفين والصناعة مرة.

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