"ونش" الزمالك يهدم جدار إنبي

صمد إنبي طويلا أمام الزمالك وقدم مباراة طيبة حاول فيها تكرار تفوقه على رفاق فرجاني ساسي لكن محمود حمدي "الونش" كان له رأيا آخر وأبى أن يقف جدار البتروليين حائلا بين الفارس الأبيض والثلاث نقاط.

حسم هدف الونش المباراة لصالح الزمالك أمام ضيفه يوم السبت في الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز ليعود حامل لقب كأس مصر إلى طريق الانتصارات وليثأر من هزيمته أمام إنبي في نوفمبر الماضي.

جاء الشوط الأول متواضع المستوى مع أفضلية نسبية لإنبي، لكن الزمالك تحسن في الشوط الثاني واستغل خطأ دفاعيا ليظفر بالانتصار.

ورفع الفارس الأبيض رصيده إلى 45 نقطة متساويا مع بيراميدز في وصافة الدوري بينما استمر إنبي سابعا وتوقف رصيده عند 30 نقطة.

video:1 هدف تقدم #الزمالك على #إنبي عن طريق محمود الونش ⚽️🏹#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/kxjcKTkjOZ — WATCH iT! (@WatchiTMENA) August 30, 2020

شوط سلبي

بدأ الزمالك المباراة بتشكيله الأساسي باستثناء قائده المصاب حازم إمام والذي عوضه الشاب أحمد عيد في مركز الظهير الأيمن واستمر عبد الله جميعا ظهيرا في الجهة اليسرى بدلا من محمد عبد الشافي المصاب، بينما فضل حلمي طولان مدرب إنبي عدم الدفع بأحمد علي المخضرم، هداف الموسم الماضي للدوري، منذ البداية وتولى محمد شريف قيادة الهجوم.

تشكيل الزمالك أمام إنبي.. أحمد عيد يعوض غياب حازم امام ومصطفي محمد في خط الهجوم pic.twitter.com/vfoO1rXhzQ — FilGoal (From🏠) (@FilGoal) August 30, 2020

وغاب رامي صبري قائد ومدافع إنبي عن المباراة بسبب الإصابة بينما ابتعد زميله زياد كمال بسبب الإيقاف.

وانطلقت المباراة بصافرة الحكم محمود عاشور على ملعب القاهرة وبدأ الضيف إنبي مهاجما عن طريق جبهته اليمنى التي يقودها البوروندي فيستون عبد الرزاق وعلي فوزي.

وأشهر عاشور أول بطاقة صفراء في الدقيقة السابعة بعد تدخل طارق حامد على محمود غالي والتي استدعت مراجعة الفيديو ليتبين للأول هل يستحق لاعب وسط الزمالك البطاقة الحمراء أم لا.

وهي البطاقة التي ستبعد طارق حامد عن مواجهة مرتقبة للزمالك ضد بيراميدز في الجولة المقبلة.

واستمر ضغط وسيطرة إنبي، الذي تفوق على الزمالك بنتيجة 2-1 في الدور الأول، لكن دون تهديد حقيقي لمرمى محمد أبو جبل حامي عرين الفارس الأبيض.

واضطر طولان (70 عاما)، أكبر مدربي الدوري سنا، لإجراء أول تبديل في الدقيقة 40 بعد إصابة مدافعه الشاب أسامة جلال، ودخل هشام عادل بدلا من الأخير.

وحاول الزمالك مباغتة إنبي الجريء بهجمات مرتدة لكنه لم يقدر أيضا على الاقتراب من مرمى محمود جاد لينتهي الشوط الأول متواضع المستوى دون أن تهتز الشباك.

تحول جذري

وتحسن أداء بطل السوبر الإفريقي والمصري نسبيا مع بداية النصف الثاني من المواجهة خاصة مع تراجع إنبي لوسط ملعبه.

وفي الدقيقة 51 انطلق يوسف إبراهيم "أوباما" داخل منطقة جزاء البتروليين وسدد الكرة في الشباك لكن التسلل حرمه تسجيل هدف أول للزمالك.

وواصل الزمالك ضغطه ومرر أوباما الكرة داخل منطقة جزاء إنبي ليتابعها مصطفى محمد بتمريرة عرضية ثم أعاد أشرف بنشرقي الكرة للأول الذي سدد بعيدا عن إطار مرمى محمود جاد في الدقيقة 58.

ودفع طولان بلاعبيه محمود قاعود ومحمد رزق بدلا من فيستون وغالي لتنشيط الشق الهجومي لإنبي في الدقيقة 59.

وإثر ركلة ركنية استطاع دفاع إنبي التصدي لها، ارتدت الكرة للزمالك ليسددها أحمد عيد قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 60.

واستنفد إنبي تبديلاته في الدقيقة 67 بنزول الخطير أحمد علي ومحمد عرابي بدلا من عبد الرحمن عامر ومحمد شريف، وبعد دقيقتين غادر مصطفى محمد وأحمد "زيزو" الملعب ودخل بدلا منهما كابونجو كاسونجو ومحمد أوناجم في تشكيل الزمالك.

وفي الدقيقة 73 نجح المدافع محمود حمدي "الونش" فيما عجز عنه المهاجمون وتمكن من هز شباك إنبي بتسديدة من مسافة قريبة داخل منطقة الجزاء مستفيدا من فشل دفاع إنبي في التصدي لركلة ركنية نفذها بنشرقي وتابعها محمود علاء قبل أن تصل الكرة للونش الذي صوب مباشرة في الشباك.

وأجرى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون تبديله الثالث للزمالك في الدقيقة 78 بإقحام الناشئ حسام أشرف بدلا من أوباما.

ثم في الدقيقة 94 دخل محمد عبد الغني وإسلام جابر بدلا من أشرف بنشرقي ومحمود علاء في تبديلين جديدين للزمالك.

وحاول إنبي إنقاذ موقفه في الدقائق القليلة المتبقية من المباراة، بعدما أضاف الحكم 6 دقائق كوقت بديل، لكن حافظ الزمالك على هدفه ليظفر بانتصار ثمين.

وكاد إسلام جابر يسجل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 96 لكنه سدد الكرة خارج الملعب بعد تمريرة عرضية من أوناجم قبل أن يطلق عاشور صافرة نهاية المواجهة.

ويحل الزمالك ضيفا ثقيلا على بيراميدز في لقاء مرتقب يوم الخميس بينما يستضيف إنبي يوم الأربعاء فريق الجونة المنتشي بفوز ثمين على المقاولون العرب.