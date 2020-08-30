رسالة من ديانج إلى جماهير الأهلي: سأكون حاضرا في مواجهة وادي دجلة

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 22:16

كتب : FilGoal

الأهلي - ديانج

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي مقطع فيديو لأليو ديانج لاعب الوسط المالي بعد شائعات هروبه.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال ديانج "السلام عليكم يا جماهير الأهلي, قمت بالسفر إلى بلدي مالي بعد الحصول على إذن من سيد عبد الحفيظ".

وأوضح لاعب الوسط المالي "ذهبت لتجديد جواز سفري وسأعود للمشاركة في التدريبات وأكون حاضرا في مباراة وادي دجلة".

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وكانت انتشرت تقارير عن سفر اللاعب من أجل ثغرة في تعاقده مع الأهلي بحثا عن الرحيل.

ورد ديانج على تلك التقارير بتأكيد تواجده في مواجهة الأهلي المقبلة أمام وادي دجلة.

ويلعب الأهلي مع دجلة مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة 24 من مسابقة الدوري.

وغاب ديانج عن مواجهة الأهلي أمام المصري بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الفريق أمام الجونة.

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الأهلي أليو ديانج
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