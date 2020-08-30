رسالة من ديانج إلى جماهير الأهلي: سأكون حاضرا في مواجهة وادي دجلة

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي مقطع فيديو لأليو ديانج لاعب الوسط المالي بعد شائعات هروبه.

أليو ديانج النادي : الأهلي الأهلي

وقال ديانج "السلام عليكم يا جماهير الأهلي, قمت بالسفر إلى بلدي مالي بعد الحصول على إذن من سيد عبد الحفيظ".

وأوضح لاعب الوسط المالي "ذهبت لتجديد جواز سفري وسأعود للمشاركة في التدريبات وأكون حاضرا في مباراة وادي دجلة".

وكانت انتشرت تقارير عن سفر اللاعب من أجل ثغرة في تعاقده مع الأهلي بحثا عن الرحيل.

🗣 أليو ديانج من مالي "سأكون حاضراً في مواجهة وادي دجلة القادمة" 🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/L7FXCMdmiV — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 30, 2020

ورد ديانج على تلك التقارير بتأكيد تواجده في مواجهة الأهلي المقبلة أمام وادي دجلة.

ويلعب الأهلي مع دجلة مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة 24 من مسابقة الدوري.

وغاب ديانج عن مواجهة الأهلي أمام المصري بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الفريق أمام الجونة.

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