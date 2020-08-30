زيزو: نصنع كل دقيقة فرصة ولكن نعاني من غياب التوفيق

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 23:57

كتب : FilGoal

زيزو - الزمالك -المقاولون العرب

أرجع أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك إهدار فريقه للكثير من الفرص إلى غياب التوفيق عن اللاعبين.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال زيزو عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "لا يوجد دوري في العالم تقام مبارياته كل ثلاثة أيام، لا نستطيع الاستشفاء بشكل جيد".

وأضاف "اللاعبون يتحدون أنفسهم من أجل استعادة مستواهم قبل كل مباراة والجهاز الفني لا يملك الوقت لتصحيح الأخطاء".

أخبار متعلقة
الزمالك يكسر سلسلة نتائجه السلبية ضد نجومه القدامى حلمي طولان: خسرنا بسبب خطأ فردي.. والزمالك لم يعتاد على ما فعله إنبي شريف أشرف لـ في الجول: لم أشعر بشئ بعد الإصابة وأنا حاليا بخير حازم إمام: هدف الونش في إنبي مكافأة لمستواه

وعن طريقة تعامله مع النقد قال: "النقد أمر إيجابي بالنسبة لي وأحاول الاجتهاد لتصحيح أخطائي وتنفيذ تعليمات المدرب داخل الملعب".

وأكمل "نصنع كل دقيقة فرصة على المرمى ولكن نعاني من غياب التوفيق".

وأتم تصريحاته "أحاول الاجتهاد وتنفيذ تعليمات المدرب وأنا هداف الزمالك هذا الموسم في مختلف البطولات".

اقرأ أيضا:

"ونش" الزمالك يهدم جدار إنبي

رسالة من ديانج إلى جماهير الأهلي

الزمالك أحمد سيد زيزو الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مساعد كارتيرون يكشف موقف رباعي الزمالك الغائب من الفترة المقبلة 22 دقيقة | الدوري المصري
زيزو: نصنع كل دقيقة فرصة ولكن نعاني من غياب التوفيق 24 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يكسر سلسلة نتائجه السلبية ضد نجومه القدامى 43 دقيقة | تقرير في الجول
شريف أشرف لـ في الجول: لم أشعر بشئ بعد الإصابة وأنا حاليا بخير 48 دقيقة | مصر
حازم إمام: هدف الونش في إنبي مكافأة لمستواه 53 دقيقة | الدوري المصري
حلمي طولان: خسرنا بسبب خطأ فردي.. والزمالك لم يعتاد على ما فعله إنبي ساعة | الدوري المصري
أحمد عيد: العودة لتشكيل الزمالك كان تحديا لي.. القادم أفضل وإفريقيا للأبيض ساعة | الدوري المصري
مؤتمر كارتيرون: صححنا أخطاء المقاولون أمام إنبي.. وغياب طارق أمام بيراميدز نقطة سلبية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 2 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 3 شاهد – النني يسجل هدفا من منتصف الملعب في مشاركته الأولى مع أرسنال 4 سواريز يخرج عن صمته: لا أحد يتحدث عني أو بلساني.. سأفعل ذلك حينما أريد
قد ينال إعجابك