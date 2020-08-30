زيزو: نصنع كل دقيقة فرصة ولكن نعاني من غياب التوفيق

أرجع أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك إهدار فريقه للكثير من الفرص إلى غياب التوفيق عن اللاعبين.

وقال زيزو عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "لا يوجد دوري في العالم تقام مبارياته كل ثلاثة أيام، لا نستطيع الاستشفاء بشكل جيد".

وأضاف "اللاعبون يتحدون أنفسهم من أجل استعادة مستواهم قبل كل مباراة والجهاز الفني لا يملك الوقت لتصحيح الأخطاء".

وعن طريقة تعامله مع النقد قال: "النقد أمر إيجابي بالنسبة لي وأحاول الاجتهاد لتصحيح أخطائي وتنفيذ تعليمات المدرب داخل الملعب".

وأكمل "نصنع كل دقيقة فرصة على المرمى ولكن نعاني من غياب التوفيق".

وأتم تصريحاته "أحاول الاجتهاد وتنفيذ تعليمات المدرب وأنا هداف الزمالك هذا الموسم في مختلف البطولات".





































































































































































اقرأ أيضا:

"ونش" الزمالك يهدم جدار إنبي

رسالة من ديانج إلى جماهير الأهلي