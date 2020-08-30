حلمي طولان: خسرنا بسبب خطأ فردي.. والزمالك لم يعتاد على ما فعله إنبي

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 23:22

كتب : FilGoal

حلمي طولان - الزمالك - إنبي

تحدث حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي عقب خسارة فريقه أمام الزمالك، مشيرا إلى "هدف المباراة جاء من خطأ فردي".

الزمالك انتصر على إنبي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 23 من الدوري المصري.

وقال حلمي طولان: "المباراة كانت صعبة للغاية أمام الزمالك الذي يمتلك لاعبين من مستوى عال جدا".

أخبار متعلقة
أحمد عيد: العودة لتشكيل الزمالك كان تحديا لي.. القادم أفضل وإفريقيا للأبيض مؤتمر كارتيرون: صححنا أخطاء المقاولون أمام إنبي.. وغياب طارق أمام بيراميدز نقطة سلبية "ونش" الزمالك يهدم جدار إنبي الزمالك يفقد جهود طارق حامد أمام بيراميدز

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "نجحنا لمدة ساعة في اللعب بشكل جيد، والزمالك وصل على استيحاء وفي النهاية الهدف جاء من خطأ فردي".

وتابع "الهدف جاء من خطأ فردي وعندما أخرج خاسرا من فريق مثل الزمالك بكرة ثابتة فهذا يعد أمرا جيدا".

وأشار "أشكر لاعبي فريقي على الأداء أمام الزمالك. وعيب ما يُقال عني أنني "أفوت" المباراة. دائما ما أخلص لفريقي الذي أدربه ومواقع التواصل أصبحت سخيفة وسيئة في كل شيء".

وأكمل حديثه قائلا: "كنت أضغط على الزمالك من الأمام والزمالك لم يعتد على من يضغط عليه من الأمام. لعبنا بانضباط تكتيكي ولا يوجد أي فريق في العالم يستمر في الضغط لمدة 90 دقيقة".

وأتم "فترة الإعداد لم تكن مناسبة وغير كافية بالنسبة لنا".

حسم هدف الونش المباراة لصالح الزمالك أمام ضيفه يوم السبت في الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز ليعود حامل لقب كأس مصر إلى طريق الانتصارات وليثأر من هزيمته أمام إنبي في نوفمبر الماضي.

جاء الشوط الأول متواضع المستوى مع أفضلية نسبية لإنبي، لكن الزمالك تحسن في الشوط الثاني واستغل خطأ دفاعيا ليظفر بالانتصار.

ورفع الفارس الأبيض رصيده إلى 45 نقطة متساويا مع بيراميدز في وصافة الدوري بينما استمر إنبي سابعا وتوقف رصيده عند 30 نقطة.

اقرأ أيضا

دجلة يحقق فوزه الثاني تواليا في الدوري

ماذا تقول لائحة كاف إذا حصلت 4 أندية مصرية على حق المشاركة في دوري الأبطال

في الدوري إنبي الزمالك حلمي طولان
نرشح لكم
أخر الأخبار
مساعد كارتيرون يكشف موقف رباعي الزمالك الغائب من الفترة المقبلة 22 دقيقة | الدوري المصري
زيزو: نصنع كل دقيقة فرصة ولكن نعاني من غياب التوفيق 24 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يكسر سلسلة نتائجه السلبية ضد نجومه القدامى 44 دقيقة | تقرير في الجول
شريف أشرف لـ في الجول: لم أشعر بشئ بعد الإصابة وأنا حاليا بخير 48 دقيقة | مصر
حازم إمام: هدف الونش في إنبي مكافأة لمستواه 53 دقيقة | الدوري المصري
حلمي طولان: خسرنا بسبب خطأ فردي.. والزمالك لم يعتاد على ما فعله إنبي ساعة | الدوري المصري
أحمد عيد: العودة لتشكيل الزمالك كان تحديا لي.. القادم أفضل وإفريقيا للأبيض ساعة | الدوري المصري
مؤتمر كارتيرون: صححنا أخطاء المقاولون أمام إنبي.. وغياب طارق أمام بيراميدز نقطة سلبية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 2 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 3 شاهد – النني يسجل هدفا من منتصف الملعب في مشاركته الأولى مع أرسنال 4 سواريز يخرج عن صمته: لا أحد يتحدث عني أو بلساني.. سأفعل ذلك حينما أريد
قد ينال إعجابك