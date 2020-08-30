حلمي طولان: خسرنا بسبب خطأ فردي.. والزمالك لم يعتاد على ما فعله إنبي

تحدث حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي عقب خسارة فريقه أمام الزمالك، مشيرا إلى "هدف المباراة جاء من خطأ فردي".

الزمالك انتصر على إنبي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 23 من الدوري المصري.

وقال حلمي طولان: "المباراة كانت صعبة للغاية أمام الزمالك الذي يمتلك لاعبين من مستوى عال جدا".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "نجحنا لمدة ساعة في اللعب بشكل جيد، والزمالك وصل على استيحاء وفي النهاية الهدف جاء من خطأ فردي".

وتابع "الهدف جاء من خطأ فردي وعندما أخرج خاسرا من فريق مثل الزمالك بكرة ثابتة فهذا يعد أمرا جيدا".

وأشار "أشكر لاعبي فريقي على الأداء أمام الزمالك. وعيب ما يُقال عني أنني "أفوت" المباراة. دائما ما أخلص لفريقي الذي أدربه ومواقع التواصل أصبحت سخيفة وسيئة في كل شيء".

وأكمل حديثه قائلا: "كنت أضغط على الزمالك من الأمام والزمالك لم يعتد على من يضغط عليه من الأمام. لعبنا بانضباط تكتيكي ولا يوجد أي فريق في العالم يستمر في الضغط لمدة 90 دقيقة".

وأتم "فترة الإعداد لم تكن مناسبة وغير كافية بالنسبة لنا".

video:1 هدف تقدم #الزمالك على #إنبي عن طريق محمود الونش ⚽️🏹#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/kxjcKTkjOZ — WATCH iT! (@WatchiTMENA) August 30, 2020

حسم هدف الونش المباراة لصالح الزمالك أمام ضيفه يوم السبت في الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز ليعود حامل لقب كأس مصر إلى طريق الانتصارات وليثأر من هزيمته أمام إنبي في نوفمبر الماضي.

جاء الشوط الأول متواضع المستوى مع أفضلية نسبية لإنبي، لكن الزمالك تحسن في الشوط الثاني واستغل خطأ دفاعيا ليظفر بالانتصار.

ورفع الفارس الأبيض رصيده إلى 45 نقطة متساويا مع بيراميدز في وصافة الدوري بينما استمر إنبي سابعا وتوقف رصيده عند 30 نقطة.





































































































































































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