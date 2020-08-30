الثاني على التوالي.. وادي دجلة يهزم نادي مصر ويرتقي 4 مراكز

واصل وادي دجلة انتصارات للأسبوع الثاني على التوالي وفاز على نادي مصر بهدفين مقابل هدف.

وفاز وادي دجلة على نادي مصر بهدفين مقابل هدف على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

سجل مروان حمدي وأحمد سعيد هدفا وادي دجلة، فيما سجل مصطفى سلطان هدف نادي مصر الوحيد.

فوز وادي دجلة رفع رصيده للنقطة الـ26 مرتقيا 4 مراكز للمركز التاسع، فيما تجمد رصيد نادي مصر عند النقطة الـ17 في المركز الـ17 وقبل الأخير.

وصف المباراة

بدأ وادي دجلة المباراة سريعا جدا ومحاولا الضغط، حتى سجل مروان حمدي الهدف الأول في الدقيقة الرابعة.

إيزاكو ياكوبو أرسل عرضية أرضية مرت من محمد عبد المنصف، وقابلها مروان حمدي بلمسة في المرمى مسجلا الهدف الأول.

مروان حمدي كاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ14 برأسية، لكن عبد المنصف تصدى لها ببراعة.

واستمر ضغط وادي دجلة في الدقيقة الـ21. طولية وانفراد لرفيق كابو الذي يسدد وعصام ثروت ينقذها وترتد الكرة إلى حسام عرفات الذي يسدد في المرمى لكن شريف أشرف ينقذها قبل دخول المرمى.

وكاد نادي مصر يتعادل في الدقيقة الـ45 بعدما سقط أحمد الشيخ داخل منطقة الجزاء بعد عرقلة من عمرو صالح.

حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء بالفعل، لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو، اتضح إن العرقلة من الخارج، ليعود الحكم في قراراه ويطرد عمرو صالح مدافع وادي دجلة.

الشوط الثاني

نادي مصر طالب بركلة جزاء جديدة في الدقيقة الـ53 لكن الحكم رفض احتساب ركلة جزاء لأحمد الشيخ وعاد لتقنية الفيديو ليؤكد قراره.

وكاد نادي مصر يتعادل مجددا في الدقيقة الـ62 برأسية من رضا الويشي، لكن عبد المنصف تصدى لها.

حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء لوادي دجلة في الدقيقة الـ84 وسجلها أحمد سعيد بنجاح مسجلا الهدف الثاني.

الحكم أشهر أيضا بطاقة حمراء في وجه أحمد سعيد "أوكا" في الدقيقة الـ91.

وفي الدقيقة الـ96 تحصل نادي مصر على ركلة جزاء. عبد المنصف تصدى لركلة الجزاء من مصطفى سلطان، لكن سلطان تابعها في المرمى مسجلا الهدف الأول، لينتهي اللقاء بفوز وادي دجلة بهدفين مقابل هدف.

فوز وادي دجلة رفع رصيده للنقطة الـ26 مرتقيا 4 مراكز للمركز التاسع، فيما تجمد رصيد نادي مصر عند النقطة الـ17 في المركز الـ17 وقبل الأخير.