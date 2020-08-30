الزمالك يفقد جهود طارق حامد أمام بيراميدز

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 22:05

كتب : FilGoal

طارق حامد - الزمالك - إنبي

تأكد غياب طارق حامد لاعب وسط الزمالك أمام بيراميدز في الجولة المقبلة من الدوري، بسبب الإيقاف.

الزمالك يواجه بيراميدز يوم الخميس المقبل في الجولة الـ 24 من الدوري المصري.

وقبل مواجهة بيراميدز، واجه الزمالك نظيره إنبي في الجولة الـ 23 في لقاء شهد حصول طارق حامد على بطاقة صفراء.

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وحصل طارق حامد على بطاقة صفراء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، بطاقة هي الثالثة له ليتأكد غيابه أمام بيراميدز.

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في الدوري الزمالك بيراميدز طارق حامد
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