دي تيليجراف الهولندية: الاتفاق تم.. فان دي بيك من أياكس إلى يونايتد

"كل شيء تم والجوهرة أصبحت من نصيب مانشستر يونايتد".. هكذا كتبت صحيفة دي تليجراف الهولندية. والجوهرة المقصود هنا هو الهولندي فان دي بيك.

وكشفت صحيفة دي تيليجراف الهولندية الموثوقة وصول مانشستر يونايتد لاتفاق مع فان دي بيك لاعب وسط أياكس من أجل ارتداء قميص الشياطين الحمر.

فان دي بيك سيوقع على عقد لمدة 5 سنوات مع مانشستر يونايتد، وفقا للتقرير الهولندي.

ووصل مانشستر يونايتد لاتفاق مبدئي مع أياكس بالحصول على خدماته لاعبه، مقابل 45 مليون يورو، وفقا لـ دي تيليجراف.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة خضوع اللاعب لفحوصات الكشف الطبي، قبل أن يوقع بشكل رسمي على عقود انضمامه لـ يونايتد.

لاعب الوسط الهولندي كان على رادار ريال مدريد الصيف الماضي، ولكن في النهاية الصفقة لم تتم، إلى جانب وجود اهتمام من جانب برشلونة أيضا، ولكن يونايتد نجح في حسم الصفقة، وفقا للتقرير الهولندي.

فان دي بيك صاحب الـ 23 عاما يمتد عقده مع أياكس حتى 2022 ولعب مع فريق تحت 17 سنة و19 و21 قبل أن يبدأ مشواره مع الفريق الأول.

وشارك فان دي بيك الموسم الماضي في 37 مباريات مع الفريق الهولندي ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 11.

ولعب فان دي بيك الموسم قبل الماضي الذي شهد تألق أياكس ووصول الفريق لنصف نهائي دوري الأبطال، 57 مباراة بقميص أياكس ونجح في تسجيل 17 هدفا وصناعة 13.

بشكل عام، ظهر فان دي بيك بقميص الفريق الأول لـ أياكس 175 مرة، نجح خلالهم في تسجيل 41 هدفا وصناعة 34.

وحصد فان دي بيك مع أياكس لقب الدوري الهولندي مرة والكأس مرة والسوبر مرة.

أدائه المميز مع أياكس، جعله ينضم لمنتخب بلاده هولندا في 2017 وظهوره الأخير كان في بطولة دوري الأمم الأوروبية الأخيرة.

شارك في 10 مباريات بقميص منتخب هولندا ونجح في الصناعة مرة ولم يُسجل.

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