صاحب ركلة جزاء ليفربول المهدرة أمام أرسنال: أشعر بالإحباط وسأحاول التعلم مما حدث

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 19:03

كتب : FilGoal

ريان بروستر لاعب ليفربول

أعرب ريان بروستر لاعب ليفربول عن شعوره بالإحباط بعد خسارة فريقه في نهائي كأس الدرع الخيرية أمام أرسنال بركلات الترجيح.

وأهدر بروستر ركلة الترجيح الوحيدة لليفربول، ليخسر الفريق لقب كأس الدرع الخيرية للموسم الثاني على التوالي.

وكتب بروستر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أشعر بالإحباط تجاه كيفية سير الأمور في مباراة الأمس".

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وأضاف "لكني سأتعلم مما حدث وأشعر بالحب تجاه كل من يدعمني".

من جانبه قلل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول من أهمية إهدار اللاعب الشاب لركلة ترجيح قائلا: "إنه تجربة ستكون مفيدة له وسيتعلم منها".

وتابع في تصريحات نقلتها صحيفة ليفربول إيكو "علينا أن نتعلم باستمرار ونثبت قدراتنا على التعامل مع الهزائم، خسرنا أمام أرسنال وريان بروستر كان لاعبا ضمن الفريق".

وأكمل "الأمر يكون مختلفا عندما تكون أنت الشخص الذي يتحدث عن اللعبة من خارج الملعب، وكنت في نفس الموقف سابقا كلاعب وهذا ليس جيدا".

وشدد "حتى إذا سجل بروستر وأهدر لاعب آخر سأتحدث مثلما تحدثت".

وأتم تصريحاته "لا أتذكر أبدا أنه أهدر ركلة جزاء معنا في التدريبات ولكن حدث ذلك أمام أرسنال، وهو أمر يمكن أن يحدث في كرة القدم، والأهم هو التعامل مع الهزائم".

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