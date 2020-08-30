ليفاندوفسكي يحصد جائزة أفضل لاعب في ألمانيا

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 15:28

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ

حصد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ جائزة أفضل لاعب في ألمانيا.

وفاز ليفاندوفسكي بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته، وفقا للاستفتاء الذي أجرته جريدة كيكر الألمانية.

وأفاد بايرن عبر موقعه أن المهاجم البولندي حصل على 276 صوتًا في الاستفتاء متفوقا على زميليه توماس مولر (54 صوتًا) وجوشوا كيميش (49 صوتًا).

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الجائزة جاءت بعد أسبوع من تتويج بايرن بلقب دوري أبطال أوروبا، والذي أضافه البافاري للقبي الدوري وكأس ألمانيا.

ليفاندوفسكي هو أول لاعب غير ألماني يحصل على الجائزة منذ عام 2015 عندما فاز بها البلجيكي كيفن دي بروين.

بعد فوزه بالجائزة، قال قائد منتخب بولندا لكيكر: "سقف التوقعات يرتفع كل عام، ولذلك أسعى دائما نحو الأفضل".

وأضاف "لقد بذلت جهدا كبيرا طوال الموسم، وكذلك الفريق ككل".

وسجل أفضل لاعب في بولندا 8 مرات 55 هدفًا في كل المسابقات وأسهم بقوة في حصد الألقاب الـ3 مع بايرن في موسم 2019-2020.

فقد توج بجائزة هداف كل بطولة من الثلاثة، بواقع 34 هدفا في الدوري و6 في كأس ألمانيا و15 في دوري أبطال أوروبا.

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