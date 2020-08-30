مصدر من الزمالك لـ في الجول: سلبية مسحات كل المشتبه بإصابتهم في المعسكر

تأكدت سلبية مسحة كل لاعبي نادي الزمالك من فيروس كورونا قبيل مباراة الفريق أمام إنبي.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات لـFilGoal.com: "ظهرت نتيجة كل مسحات الفريق اليوم الأحد سلبية قبيل مواجهة إنبي".

وأضاف "كان يوجد ثلاثة لاعبين ظهرت نتيجة تحليلاتهم إيجابية، لاعب واحد فقط من بينهم من كان في معسكر الفريق للقاء إنبي".

وأتم "المسحة أثبتت سلامة اللاعبين الثلاثة وأنهم لا يعانون سوى من نزلة برد عادية".

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

اتحاد الكر قرر استبدال المسحات الطبية PCR، بـ (الرابيد تيست) للكشف عن الأجسام المضادة للفيروس في جسد أفراد أندية الدوري المصري.

وصرّح محمد أسامة طبيب نادي الزمالك عبر أون تايم سبورتس 2: "أخبرت إدارة الزمالك بتحفظي على نظام (الرابيد تيست) للكشف عن كورونا".

وتابع: "نسبة دقة المسحات الطبية PCR من 90% إلى 95% إن كان الشخص مصابا".

وأضاف: "منظمة الصحة العالمية وإدارة الأدوية الأمريكية أوصت بعدم اتباع (الرابيد تيست) للكشف عن كورونا، وإنما استخدامه فقط في التجارب، بمعنى أنه شيء بعيد عن الحياة الواقعية".

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