كادينا سير: ضربة قاضية لـ برشلونة.. ميسي غير مجبر على دفع 700 مليون يورو

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 00:50

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

فجّرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية مفاجأة مدوية بشأن أزمة ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

الإذاعة الإسبانية ذكرت أن ميسي لن يكون مجبرا على دفع 700 مليون يورو حال أراد الرحيل عن برشلونة الآن.

وبررت كادينا سير ذلك، بأن هذا الشرط الجزائي لا يسري على موسم 2020\2021.

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لماذا؟

التقرير أوضح أن ميسي جدد عقده عام 2017 لـ3 سنوات + إمكانية التمديد لموسم إضافي (2020\2021).

وبالتالي، فموسم 2020\2021 هو موسم اختياري، ولو كُسر فيه العقد فلا يكون ميسي ملزما بدفع الشرط الجزائي الذي كان منطبقا على السنوات الثلاث الأصلية فحسب.

ومن هنا تزعم الإذاعة أنه لا وجود لشرط جزائي في عقد ميسي مع برشلونة بهذه اللحظة، ويحق له الرحيل مجانًا.. تقرير لو كان صحيحا، فإنه يعد ضربة قاضية لـ برشلونة.

وكانت إذاعة "راك 1" الكتالونية قد كشفت في وقتٍ سابق من أمس السبت، أن ميسي أخطر إدارة برشلونة بعدم حضوره الأحد لمقر النادي من أجل الخضوع لمسحات الكشف عن فيروس كورونا، استعدادا لتدريبات فترة الإعداد. (طالع التفاصيل)

ماذا حدث

العديد من مختلف وسائل الإعلام الإسبانية والأرجنتينية أكدت أن ميسي أرسل فاكس لإدارة برشلونة طلب فيه فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل عن النادي.

من جانبه، يصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولين عن إدارة أعمال ميسي فيؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان، وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلال الاجتماع.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.

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