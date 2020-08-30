ميرور: للضغط على بيكفورد.. أنشيلوتي يرغب في التعاقد مع حارس يونايتد

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 14:03

كتب : FilGoal

أنشيلوتي - إيفرتون

يسعى نادي إيفرتون للتعاقد مع سيرخيو روميرو حارس مرمى مانشستر يونايتد، بطلب من المدرب كارلو أنشيلوتي.

صحيفة "ميرور" الإنجليزي ذكرت أن المدرب الإيطالي يريد وضع الضغط على حارسه الأساسي جوردان بيكفورد الذي فشل في إثارة إعجاب أنشيلوتي الموسم الماضي.

بيكفورد ارتكب عددا من الأخطاء، وأنشيلوتي يشعر أن وجود منافس له سيزيد من حدته بين خشبات المرمى.

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في المقابل، يشعر روميرو بالغضب بسبب وضعه الحالي في مانشستر يونايتد، إذ لا يتم الاعتماد عليه إلا نادرًا.

كما أضيف عبء جديد عليه مع انتهاء إعارة دين هندرسون إلى شيفيلد يونايتد وعودته لمنافسة الحارس الأساسي دافيد دي خيا.

روميرو (33 عاما) يلعب في مانشستر يونايتد منذ عام 2015 وخاض معه إجمالا 61 مباراة، أغلبها في مسابقات الكؤوس والدوري الأوروبي.

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