سكاي: نيوكاسل يفاوض أرسنال لاستعارة مدافعه

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 13:38

كتب : FilGoal

روب هولدينج - أرسنال

ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي نيوكاسل يونايتد في مفاوضات مع نظيره أرسنال، لاستعارة لاعبه روب هولدينج.

وذكر التقرير أنه على الرغم من ظهور هولدينج في مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول، إلا أن خروجه من المدفعجية وشيك.

يأتي ذلك تزامنا مع اقتراب الإعلان الرسمي عن تعاقد أرسنال مع البرازيلي جابرييل ماجاليايس قادما من ليل الفرنسي.

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هولدينج (24 عاما) انتقل إلى أرسنال عام 2016 قادما من بولتون مقابل 3 ملاين يورو.

وعلى مدار 4 سنوات تقريبا، لعب هولدينج 79 مباراة بقميص أرسنال، سجل خلالها هدفين.

ولعب هولدينج مباراة ليفربول كاملةً، وساهم في تتويج أرسنال باللقب رقم 16 في تاريخه بالدرع الخيرية.

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