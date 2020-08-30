رئيس الأرجنتين يوجّه رسالة لـ ميسي: عُد إلى ناديك الأصلي

وجّه ألبيرتو فيرنانديز رئيس الأرجنتين، رسالة إلى مواطنه ليونيل ميسي قائد برشلونة.

وخاطب فيرنانديز نظيره ميسي: "أنت في قلوبنا جميعا، ورغم ذلك لم تسنح لنا فرصة رؤيتك تلعب في أراضينا".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "أمتِعنا وعد لإنهاء مسيرتك في نيولز أولد بويز، إنه ناديك".

وعند سؤاله عن الأفضل بين دييجو مارادونا، وميسي، أجاب حاكم البلاد: "مارادونا وميسي لاعبان من عصرين مختلفين".

وأتم: "لكن الإنجاز الأكبر يعود لـ مارادونا الذي كان وحده أمام العالم، لدي إعجاب كبير به، إنه مقاتل وصاحب بأس شديد".

وكان ميسي قد نفّذ وعيده، وتخلّف عن الحضور لمقر برشلونة صباح اليوم الأحد من أجل الخضوع لاختبار الكشف عن كورونا قبل بدء الإعداد للموسم الجديد غدا الإثنين. (طالع التفاصيل)

إذاعة "كادينا سير" من جانبها فجّرت مفاجأة مدوية مساء أمس السبت، وذكرت أن ميسي يحق له الرحيل مجانا، إذ أن الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو لا ينطبق على آخر سنة في عقده (2020\2021). (طالع التفاصيل)

ماذا حدث

بدأت الأزمة الأكبر في العصر الحديث لتاريخ برشلونة يوم الثلاثاء 25 أغسطس، عندما بعث ميسي بـ فاكس إلى إدارة برشلونة، أخطرهم فيه بقرار رحيله وفسخ عقده من طرف واحد، بحسب كل المصادر الإسبانية والأرجنتينية.

من جانبه، يصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولين عن إدارة أعمال ميسي فيؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان، وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلال الاجتماع.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.

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