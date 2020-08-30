تأجيل نهائي كأس اليونان مرة أخرى بعد إصابة 3 لاعبين من أولمبياكوس بـ كورونا

قرر الاتحاد اليوناني لكرة القدم تأجيل مباراة نهائي كأس اليونان للمرة الثانية بسبب إصابة 3 لاعبين بصفوف أولمبياكوس بفيروس كورونا.

وكان من المفترض أن يواجه أولمبياكوس الذي يضم أحمد حسن "كوكا" منافسه أيك أثينا مساء الأحد في نهائي الكأس.

أكد الاتحاد اليوناني لكرة القدم تأجيل المباراة للمرة الثانية صباح اليوم وذلك بالبيان التالي:

"بعد إصابة أحد لاعبي أولمبياكوس بفيروس كورونا، قررت لجنة الطوارئ في الاتحاد اليوناني لكرة القدم تأجيل نهائي كأس اليونان اليوم لموسم 2019/2020 بين أيك أثينا وأولمبياكوس".

"سيتم تحديد الموعد الجديد للنهائي من قبل اللجنة".

يوم السبت شهد إصابة ماكسيميليانو لوفيرا لاعب أولمبياكوس بفيروس كورونا ليصبح ثالث لاعب مصاب بالفيروس في صفوف الفريق.

مما يعني أنه سيتعين على الفريق بأكمله الآن عزل نفسه لمدة 48 ساعة القادمة مع تأجيل نهائي كأس اليونان ضد أيك أثينا مرة أخرى.

في البداية، كان من المقرر أن تقام المباراة النهائية للكأس في 26 يوليو، ولكن تم تأجيلها إلى 30 أغسطس بسبب عدم تمكن الشرطة من ضمان سلامة المشاركين وسط معارك محتملة بين المشجعين المتنافسين.

يذكر أن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني حصد لقب أفضل لاعب في مرحلة الترتيب النهائية للدوري اليوناني، بحسب الموقع الرسمي للبطولة.

وحصل كوكا على 50.56%% من أصوات المتابعين، متفوقا على سقراطس ديوديس حارس مرمى باناثانايكوس، ويوسف العربي زميله المغربي في أولمبياكوس.

ويأتي النبأ السار لكوكا، بعد أيام من إتمامه الانتقال الرسمي للعملاق اليوناني من براج البرتغالي.

وذكر أولمبياكوس في بيانه أنه تعاقد مع المهاجم الدولي المصري بعقدٍ يمتد لـ3 سنوات.

ولعب كوكا معارا من براجا إلى أولمبياكوس في النصف الثاني من الموسم المنتهي، وساهم في تتويجه بالدوري اليوناني.

وخاض كوكا إجمالا في فترتيه مع أولمبياكوس، 51 مباراة، سجل خلالها 23 هدفا، منها 8 أهداف في النصف الثاني للموسم المنتهي.

ويعد هذا التعاقد هو الأول الدائم لـ كوكا منذ احترافه خارج مصر بعيدا عن الدوري البرتغالي، إذ لعب مرتين كمعار لـ أولمبياكوس، وانتقل إليه بشكل نهائي أخيرا.

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