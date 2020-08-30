طولان ينفي لـ في الجول تصريحات نٌسبت إليه بتلقيه رسائل لـ "تفويت مباراة الزمالك"

نفى حلمي طولان نجم الزمالك السابق والمدير الفني لنادي إنبي، ما تردد حول تصريحه بتلقيه رسائل لتفويت مباراة الزمالك.

إنبي يواجه الزمالك مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

وقال حلمي طولان في تصريحات لـFilGoal.com: "لا أساس من الصحة لما يتردد حول تلقيا رسالة للمطالبة بتفويت اللقاء".

وأضاف "أخلاقي ومبادئي لا تسمح لي بذلك على الإطلاق، فأنا أراعي ضميري وأخوض كل المباريات بشرف وأمانه من أجل تحقيق الفوز".

طولان أكمل "هذه الشائعات هدفها التأثير على فريقي قبل المباراة المهمة أمام الزمالك، وقد سبق وفزت على الزمالك بالفعل في الدور الأول".

وأتم "الزمالك فريق كبير وأحد قطبي الكرة المصرية ولا يلجأ لهذه الأساليب، ولكن هناك من يحاول افتعال أزمات بنشر أخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة".

بعض التقارير الصحفية نسبت تصريحات لـ حلمي طولان يقول فيها "تلقيت رسائل لتفويت مباراة الزمالك"، وهو ما نفاه لنا المدرب المخضرم في الدوري المصري.

صاحب الـ70 عاما سبق وتولى تدريب الزمالك، وكانت آخر ولاياته موسم 2013/2014 والتتويج ببطولة كأس مصر مع الفريق.

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