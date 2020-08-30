طولان ينفي لـ في الجول تصريحات نٌسبت إليه بتلقيه رسائل لـ "تفويت مباراة الزمالك"
الأحد، 30 أغسطس 2020 - 11:54
كتب : عاطف شادي
نفى حلمي طولان نجم الزمالك السابق والمدير الفني لنادي إنبي، ما تردد حول تصريحه بتلقيه رسائل لتفويت مباراة الزمالك.
إنبي يواجه الزمالك مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.
وقال حلمي طولان في تصريحات لـFilGoal.com: "لا أساس من الصحة لما يتردد حول تلقيا رسالة للمطالبة بتفويت اللقاء".
وأضاف "أخلاقي ومبادئي لا تسمح لي بذلك على الإطلاق، فأنا أراعي ضميري وأخوض كل المباريات بشرف وأمانه من أجل تحقيق الفوز".
طولان أكمل "هذه الشائعات هدفها التأثير على فريقي قبل المباراة المهمة أمام الزمالك، وقد سبق وفزت على الزمالك بالفعل في الدور الأول".
وأتم "الزمالك فريق كبير وأحد قطبي الكرة المصرية ولا يلجأ لهذه الأساليب، ولكن هناك من يحاول افتعال أزمات بنشر أخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة".
بعض التقارير الصحفية نسبت تصريحات لـ حلمي طولان يقول فيها "تلقيت رسائل لتفويت مباراة الزمالك"، وهو ما نفاه لنا المدرب المخضرم في الدوري المصري.
صاحب الـ70 عاما سبق وتولى تدريب الزمالك، وكانت آخر ولاياته موسم 2013/2014 والتتويج ببطولة كأس مصر مع الفريق.
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