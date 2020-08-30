رسميا - "أحد أسعد أيام مسيرته".. توتنام يتعاقد مع دوهيرتي من ولفرهامبتون

الأحد، 30 أغسطس 2020 - 11:21

كتب : FilGoal

مات دوهيرتي - توتنام

أعلن نادي توتنام هوتسبير، عن تعاقده مع مات دوهيرتي قادما من صفوف ولفرهامبتون واندررز في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد توتنام أن لاعبه الجديد دوهيرتي وقّع على عقد يمتد حتى عام 2024، وأنه سيرتدي القميص رقم 2.

وفي وقتٍ سابق، ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن قيمة الصفقة تبلغ 15 مليون جنيه إسترليني.

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ويعد دوهيرتي رابع صفقات توتنام الصيفية، بعد التعاقد بشكل نهائي مع جيوفاني لو سيلسو من ريال بيتيس، واستقدام بيير إيميل هويبرج من ساوثامبتون، والتوقيع مع جو هارت في صفقة انتقال حر.

دوهيرتي (28 عاما) يجيد اللعب كظهير أيمن وظهير أيسر، وانتقاله إلى توتنام يفتح الطريق أمام رحيل الإيفواري سيرج أورييه عن السبيرز.

وصرّح دوهيرتي للموقع الرسمي لناديه الجديد: "لعلكم تستطيعون رؤية ذلك على وجهي، أنا متحمس للغاية، إنه أحد أسعد أيام مسيرتي".

ويلعب دوهيرتي في صفوف ولفرهامبتون منذ عام 2010، وخرج معارا في مناسبتين لفريقي هيبرنيان، وبيري.

وخاض دوهيرتي 302 مباراة إجمالا بقميص ولفرهامبتون، سجل خلالها 28 هدفا، وصنع 41.

في الموسم الماضي تألق دوهيرتي، وخاض 50 مباراة كاملة، مسجلا 7 أهداف، وصانعا 6.

ويمتلك دوهيرتي 9 مباريات دولية بقميص منتخب جمهورية أيرلندا.

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