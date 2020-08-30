رومانو: كلوب وتياجو يريدان العمل معا.. وليفربول يحاول تقليل السعر

يرغب تياجو ألكانتارا في اللعب بالدوري الإنجليزي، ويورجن كلوب يريد استقدام اللاعب الإسباني لفريقه ليفربول، لكن النادي ما زال يماطل في الصفقة.

حسب فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في شبكة سكاي إيطاليا، فإن رغبة تياجو ألكانتارا لاعب الوسط الإسباني هي اللعب في الدوري الإنجليزي.

الصحفي الموثوق كشف أيضا بأن بايرن ميونيخ ما زال مُصرا على الحصول على مبلغ 30 مليون يورو لإتمام الصفقة، في حين أن رغبة يورجن كلوب هي العمل مع اللاعب أيضا.

ورغم كل ما سبق، لكن ليفربول لم يٌرسل عرضا رسميا لضم تياجو من بايرن ميونيخ حتى الآن.

حسب رومانو، فإن ليفربول يرى مبلغ 30 مليون يورو مبالغا فيه في ظل انتهاء تعاقد اللاعب مع بايرن ميونيخ بعد موسم واحد وقدرة النادي على ضم اللاعب مجانا بعد 6 أشهر فقط.

تياجو ألكانتارا أعلن بالفعل رحيله عن بايرن ميونيخ بانتهاء الموسم المنقضي، والذي أنهاه الإسباني الدولي بأفضل طريقة بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا.

صاحب الـ29 عاما شارك هذا الموسم في 40 مباراة. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

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