مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: بريمييرو انتظر بيراميدز طويلا.. لوفومبو إلى كالياري

كشف مصدر مقرب من زيتو لوفومبو موهبة بريمييرو دو أجوستو الأنجولي، عن موافقة ناديه واللاعب على الانتقال إلى كالياري الإيطالي.

زيتو لوفومبو النادي : بريميرو دي أجوستو بيراميدز

ويأتي قرار اللاعب رغم الاهتمام الكبير من بيراميدز، ولكن المصدر قال لـ FilGoal.com: "بريمييرو دو أجوستو انتظر طويلا لكن بيراميدز لم يعد بعرض جيد".

وشدد "لذلك تمت الموافقة على عرض كالياري".

وأردف "كالياري في إطار إنهاء التفاصيل مع النادي، وسيخضع اللاعب للفحص الطبي قبل السفر إلى إيطاليا".

وأكمل "كالياري سيحصل على اللاعب مقابل 800 ألف يورو، بالإضافة لنسبة إعادة البيع ومكافآت مبنية على ما يقدمه اللاعب".

ويعد لوفومبو صاحب الـ 18 عاما من أفضل المواهب الصاعدة في إفريقيا وتم تصعيده للفريق الأول في بريمييرو خلال موسم 2017- 2018، وشارك مع فريقه هذا الموسم في 26 مباراة في كل البطولات سجل 5 أهداف.

كما قاد لوفومبو منتخب أنجولا للمشاركة في كأس العالم تحت 17 عاما في البرازيل العام الماضي.

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