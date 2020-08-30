نائب رئيس المصري: ترغبون في هبوط المصري؟ على جثتنا

انفجر محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري غاضبا عقب هزيمة فريقه أمام الأهلي، بسبب أزمة مسحات كورونا، مشيرا إلى "لا نهبط للدرجة الثانية، على جثتنا حدوث ذلك".

وقال محمد الخولي: " مُنعنا من 5 لاعبين أمام الأهلي بفعل فاعل ومعنا ما يُثبت ذلك".

وأوضح في تصريحاته مع صدى البلد " الإثبات هو أن تحاليل الدم للـ 5 لاعبين جاءت سلبية ورغم ذلك اللجنة الخماسية منعتنا من الاستعانة باللاعبين".

وأضاف "الخماسي هو أحمد مسعود، ومحمد شحاتة، ومحمو وادي، وأحمد شوشة، ومحمد جابر، نتيجتهم جاءت سلبية، بعدما كانت إيجابية ووقتها تحدثت مع محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية وأخبرني بموافقته ثم تراجع وأخبرني بعدم إشراكهم في اللقاء".

وتابع "الأهلي فريق كبير ولا يحتاج لمجاملة من أي أحد. لماذا يحدث ذلك؟".

وواصل الخولي حديثه قائلا: "ترغبون في هبوط المصري؟ أقسم بالله لن يحدث. على جثتنا".

وكشف "مجلس إدارة المصري يستعد للاجتماع خلال النصف ساعة المقبلة لمناقشة الظلم الذي نتعرض له من اتحاد الكرة".

وعن مصير طارق العشري، ومصير عبد الظاهر السقا، قال نائب رئيس المصري: "حدثت مشادة بسيطة بين طارق العشري وعبد الظاهر والأخير تقدم باستقالته، والمجلس تدخل ورفض الاستقالة والأمر كان بسبب أزمة المسحات أيضا".

وأتم "مصير العشري؟ هو مستمر بشكل طبيعي. لا يوجد أي شيء بالنسبة له".

وشرح رئيس المصري في وقت سابق الأزمة بالكامل التي حدثت قبل لقاء الأهلي. (طالع التفاصيل)































































































المصري خسر بهدفين دون رد أمام الأهلي في برج العرب بالجولة 23 من الدوري المصري، لكن قبل ذلك كان اتحاد الكرة قد أعلن عن 5 حالات إصابة في صفوف الفريق، وبالتالي استبعادهم من المباراة.

بادجي سجل مع انطلاق الشوط الثاني بعد لعبة رائعة من أحمد الشيخ ومحمد هاني، والسنغالي عاد وصنع الهدف الثاني الذي سجله حمدي فتحي في الدقيقة 56.

وكسر الأهلي حاجز الـ 60 نقطة بالوصول للنقطة 62 ويحتاج لـ 17 نقطة من أجل حسم لقب الدوري بشكل رسمي.

بينما تجمد رصيد المصري عند النقطة 22 في المركز الـ 15.

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