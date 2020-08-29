في الـ+90.. فوز قاتل لـ بيراميدز على أسوان.. وصراع الواصفة يشتعل قبل مواجهة الزمالك

السبت، 29 أغسطس 2020 - 20:01

كتب : FilGoal

أسوان ضد بيراميدز

منح دودو الجباس فوزا قاتلا لفريق بيراميدز على أسوان بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ23 للدوري المصري.

وأقيمت المباراة بملعب اتحاد الشرطة الخاص بفريق أسوان.

ورغم تقدم أسوان في النتيجة حتى الدقيقة 80، إلا ان بيراميدز نجح في العودة وتسجيل هدفين وحصد النقاط الثلاثة ليشعل الصراع على المركز الثاني مع الزمالك.

أخبار متعلقة
سلبية عينات تحليل الدم لـ الإسماعيلي قبل مواجهة الاتحاد تريزيجيه يسجل في فوز أستون فيلا على ويكمب وندرز بخماسية الجيش يواصل التألق والإنتاج يستمر في السقوط.. رائعة كريم طارق تقفز بالطلائع 5 مراكز

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 45 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

والذي سيتم خصم 3 نقاط من رصيده بنهاية المسابقة بقرار اتحاد الكرة.

بينما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 23 في المركز الـ14.

تقدم أسوان في الدقيقة 29 من ركلة جزاء سددها فادي فريد بعدما لمست الكرة يد محمد حمدي مدافع بيراميدز.

وفي الشوط الثاني سجل إيريك تراوري هدف تعادل بيراميدز بضربة رأسية رائعة في الدقيقة 80 بعد عرضية من إبراهيم حسن.

قبل أن يسجل البديل دودو الجباس هدف الفوز القاتل في الدقيقة 92 بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

ليشعل المنافسة على المركز الثاني قبل مباراة بيراميدز ضد الزمالك يوم الخميس المقبل.

بيراميدز أسوان الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
أرتيتا: أوباميانج قريب من التجديد.. إنه رجل المباريات الكبيرة 7 دقيقة | أوروبا
مباشر في الدوري - المصري (0)-(0) الأهلي 16 دقيقة | الدوري المصري
راك 1: ميسي يتمرد ويخطر برشلونة بعدم حضوره اختبارات الكشف عن كورونا 28 دقيقة | أوروبا
في الـ+90.. فوز قاتل لـ بيراميدز على أسوان.. وصراع الواصفة يشتعل قبل مواجهة الزمالك 41 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل المصري – أموتو وأحمد ياسر يهاجمان الأهلي 44 دقيقة | الدوري المصري
سلبية عينات تحليل الدم لـ الإسماعيلي قبل مواجهة الاتحاد 53 دقيقة | الدوري المصري
معدن "واكاندا" النفيس يكسر سيف الساموراي.. أرسنال يقهر ليفربول ويفوز بالدرع الخيرية ساعة | أوروبا
تشكيل الأهلي - مروان وبادجي يقودان الهجوم أمام المصري.. وصالح على مقاعد البدلاء ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 3 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 4 شاهد – النني يسجل هدفا من منتصف الملعب في مشاركته الأولى مع أرسنال
قد ينال إعجابك