المصري: لا نصدق ما يحدث معنا.. الخماسي عينته كانت سلبية واتحاد الكرة رفض مشاركته

أبدى عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري، غضبه العارم من الاتحاد المصري لكرة القدم.

المصري خسر بهدفين دون رد أمام الأهلي في برج العرب بالجولة 23 من الدوري المصري، لكن قبل ذلك كان اتحاد الكرة قد أعلن عن 5 حالات إصابة في صفوف الفريق، وبالتالي استبعادهم من المباراة.

وقال حلبية عبر أون تايم سبورتس 2: "الموقف من سيئ إلى أسوأ".

وشرح: "الشركة التي قامت بـ (الرابيد تيست) أبلغت اتحاد الكرة بعينة السلبيات، ثم أبلغوا اللاعبين أن عينتهم إيجابية، لا نفهم كيف يحدث ذلك".

وأكمل: "عبد الظاهر السقا تواصل مع اتحاد الكرة، فقمنا بعمل PCR، وظهرت 5 حالات إيجابية، لكن الغريب بالنسبة لنا أنهم كانوا في الكشف بأكواد متتالية، وطبيب الفريق قال ربما هناك اختلاط، خصوصا أنه ليس هناك أعراض".

وتابع: "أجرينا (رابيد تيست) آخر بعدها مع الشركة التابعة لاتحاد الكرة، وظهرت نتيجة الخماسي سلبية".

وكشف: "هذا الخماسي هو أحمد مسعود، ومحمد شحاتة، ومحمو وادي، وأحمد شوشة، ومحمد جابر، نتيجتهم جاءت سلبية".

وأردف: "حاولنا التواصل مع اتحاد الكرة ولم يجبنا أحد، ثم أرسلنا رسائل عبر البريد الإلكتروني والفاكس، ولم يجيبونا سوى قبل المباراة بنصف ساعة عن طريق جمال محمد علي".

وأضاف: "محمد الخولي تواصل مع محمد سلطان اليوم، وأخبره أن اللاعبين الخمسة عيناتهم سلبية ولا أعراض عليهم، وطالب بإشراكهم، فطلب منه محمد سلطان أن يرسل له النتائج وأنه سيراسل مراقب المباراة للسماح بتواجد الخماسي".

وأكمل في غضب: "ظللنا ننتظر الفرج، ولم يأت الفرج، هاتفناه، فأخبرنا أنه وصلته تعليمات بعدم الحديث في هذا الأمر مرة أخرى، ما السبب؟ لا أعرف".

وكشف: "ذهبت إلى اتحاد الكرة اليوم، ووجدتهم يعقمون المقر ولا يوجد أي بني آدم هناك".

وأبدى غضبه: "اليوم لعبنا المباراة بحارس مرمانا الخامس أو السادس، رغم أن مسعود عينته سلبية، لكن أصروا على عدم مشاركته".

وأوضح: "نعلم أن نتائج الـ PCR أحيانا تكون غير دقيقة وصحتها تبلغ 50%، وحدثت أخطاء من قبل مع الشركة التي تجري لنا الاختبارات".

وعن استقالة عبد الظاهر السقا مدير الكرة: "لم نقبل استقالة عبد الظاهر السقا، هو لم يكن السبب فيما حدث، إنه قيمة كبيرة بالنسبة لنا".

وأضاف: "لم يحدث أن توجّه لاعبين من الخماسي السابق ذكره إلى الملعب اليوم، نحن ناس محترمون وتركناهم معزولين في الفندق".

وأتم: "هذه أول مرة أرى إدارة بهذا الشكل، لا أصدق ما يحدث معنا، لماذا يردون في الإعلام فقط؟ لماذا لا يردون علينا لمدة 5 دقائق في الحجرات المغلقة؟".