المصري: لا نصدق ما يحدث معنا.. الخماسي عينته كانت سلبية واتحاد الكرة رفض مشاركته

السبت، 29 أغسطس 2020 - 23:46

كتب : FilGoal

أحمد ياسر - الأهلي - المصري

أبدى عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري، غضبه العارم من الاتحاد المصري لكرة القدم.

المصري خسر بهدفين دون رد أمام الأهلي في برج العرب بالجولة 23 من الدوري المصري، لكن قبل ذلك كان اتحاد الكرة قد أعلن عن 5 حالات إصابة في صفوف الفريق، وبالتالي استبعادهم من المباراة.

وقال حلبية عبر أون تايم سبورتس 2: "الموقف من سيئ إلى أسوأ".

أخبار متعلقة
الشيخ: لا أحد يتعمد إهدار الفرص.. والأهم تحقيق الفوز لحسم الدوري مبكرا عربي بدر يتحدث عن أول مشاركة أساسية له مع الأهلي عبد الحفيظ: إصابة السولية في العضلة الأمامية مؤتمر فايلر: من يريد الفوز دائما عليه لعب "البلاي سيتشن".. ولا يمكن تقييم صالح

وشرح: "الشركة التي قامت بـ (الرابيد تيست) أبلغت اتحاد الكرة بعينة السلبيات، ثم أبلغوا اللاعبين أن عينتهم إيجابية، لا نفهم كيف يحدث ذلك".

وأكمل: "عبد الظاهر السقا تواصل مع اتحاد الكرة، فقمنا بعمل PCR، وظهرت 5 حالات إيجابية، لكن الغريب بالنسبة لنا أنهم كانوا في الكشف بأكواد متتالية، وطبيب الفريق قال ربما هناك اختلاط، خصوصا أنه ليس هناك أعراض".

وتابع: "أجرينا (رابيد تيست) آخر بعدها مع الشركة التابعة لاتحاد الكرة، وظهرت نتيجة الخماسي سلبية".

وكشف: "هذا الخماسي هو أحمد مسعود، ومحمد شحاتة، ومحمو وادي، وأحمد شوشة، ومحمد جابر، نتيجتهم جاءت سلبية".

وأردف: "حاولنا التواصل مع اتحاد الكرة ولم يجبنا أحد، ثم أرسلنا رسائل عبر البريد الإلكتروني والفاكس، ولم يجيبونا سوى قبل المباراة بنصف ساعة عن طريق جمال محمد علي".

وأضاف: "محمد الخولي تواصل مع محمد سلطان اليوم، وأخبره أن اللاعبين الخمسة عيناتهم سلبية ولا أعراض عليهم، وطالب بإشراكهم، فطلب منه محمد سلطان أن يرسل له النتائج وأنه سيراسل مراقب المباراة للسماح بتواجد الخماسي".

وأكمل في غضب: "ظللنا ننتظر الفرج، ولم يأت الفرج، هاتفناه، فأخبرنا أنه وصلته تعليمات بعدم الحديث في هذا الأمر مرة أخرى، ما السبب؟ لا أعرف".

وكشف: "ذهبت إلى اتحاد الكرة اليوم، ووجدتهم يعقمون المقر ولا يوجد أي بني آدم هناك".

وأبدى غضبه: "اليوم لعبنا المباراة بحارس مرمانا الخامس أو السادس، رغم أن مسعود عينته سلبية، لكن أصروا على عدم مشاركته".

وأوضح: "نعلم أن نتائج الـ PCR أحيانا تكون غير دقيقة وصحتها تبلغ 50%، وحدثت أخطاء من قبل مع الشركة التي تجري لنا الاختبارات".

وعن استقالة عبد الظاهر السقا مدير الكرة: "لم نقبل استقالة عبد الظاهر السقا، هو لم يكن السبب فيما حدث، إنه قيمة كبيرة بالنسبة لنا".

وأضاف: "لم يحدث أن توجّه لاعبين من الخماسي السابق ذكره إلى الملعب اليوم، نحن ناس محترمون وتركناهم معزولين في الفندق".

وأتم: "هذه أول مرة أرى إدارة بهذا الشكل، لا أصدق ما يحدث معنا، لماذا يردون في الإعلام فقط؟ لماذا لا يردون علينا لمدة 5 دقائق في الحجرات المغلقة؟".

المصري في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
المصري: لا نصدق ما يحدث معنا.. الخماسي عينته كانت سلبية واتحاد الكرة رفض مشاركته 20 دقيقة | الدوري المصري
الشيخ: لا أحد يتعمد إهدار الفرص.. والأهم تحقيق الفوز لحسم الدوري مبكرا 39 دقيقة | الدوري المصري
عربي بدر يتحدث عن أول مشاركة أساسية له مع الأهلي 46 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: إصابة السولية في العضلة الأمامية 53 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر فايلر: من يريد الفوز دائما عليه لعب "البلاي سيتشن".. ولا يمكن تقييم صالح ساعة | الدوري المصري
رسميا – الأمريكي الأول في التاريخ.. يوفنتوس يتعاقد مع ماكيني ساعة | الدوري المصري
بادجي يوجه نسر الأهلي لاختراق حاجز الـ 60 نقطة بالفوز على المصري ساعة | الدوري المصري
الزعامة للزعيم.. الهلال يحسم لقب الدوري السعودي 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 3 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 4 شاهد – النني يسجل هدفا من منتصف الملعب في مشاركته الأولى مع أرسنال
قد ينال إعجابك