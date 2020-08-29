مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: 5 إصابات بـ كورونا في المصري.. وتصعيد حارس شاب أمام الأهلي

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن تواجد خمس إصابات بفيروس كورونا داخل فريق النادي المصري.

وقال المصدر في تصريحات لـFilGoal.com: "إيهاب العايدي حارس المصري الشاب سيتواجد في قائمة الفريق أمام النادي الأهلي لتعويض النقص العددي في مركز حراسة المرمى".

وأضاف "اتحاد الكرة أجرى اختبار أجسام مضادة "رابيد تيست" للحارس الشاب وظهرت النتيجة سلبية ليكون متواجدا في المباراة بصورة طبيعية".

وأوضح "المسحة أكدت إصابة ٥ من لاعبي المصري بالفيروس، وبالتالي تم إخطار النادي باستبعادهم من مباراة الأهلي بصورة نهائية".

المصدر أتم "اللقاء سيٌلعب في موعده وبدون تأجيل".

من جهة أخرى، علم FilGoal.com من مصدر داخل المصري بأن قائمة مصابي المصري تضم أحمد مسعود الحارس الأساسي، وكريم العراقي الظهير الأيمن، ومحمد جابر لاعب الوسط، ومحمود وادي المهاجم الفلسطيني، بجانب غياب أحمد عبد الفتاح الحارس البديل، وأحمد عادل "ميسي"، وإسلام عطية، وبهاء مجدي لاستمرار أعراض المرض عليهم.

ويلتقي المصري مع الأهلي مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.