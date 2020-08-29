منافس الأهلي.. تقرير: بعد الحداد.. تعافي ثنائي الوداد من كورونا

السبت، 29 أغسطس 2020 - 14:00

كتب : FilGoal

الوداد المغربي

أعلن عبد اللطيف نوصير وأيمن الحسوني لاعبا الوداد المغربي شفائهما من فيروس كورونا حسب موقع "le360" المغربي.

ونشر الحسوني عبر حسابه على "إنستجرام" صورة له بقميص الوداد ومعلقا "الحمد لله" في إشارة إلى شفاءه من الفيروس حسبما ذكر التقرير.

فيما علق محمد رحيم صورة له مع نوصير في بهو أحد الفنادق التي تشهد تواجدهم في الحجر الصحفي وقال: "الحالة مستقرة الحمد الله، أشكر جميع الجماهير على المساندة والدعم".

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ويعتبر الوداد من بين الأندية التي سجلت إصابات مرتفعة في صفوف لاعبيها، رفقة كل من اتحاد طنجة والفتح الرباطي ونهضة بركان.

ووصلت عدد الحالات التي ضربت صفوف فريق الوداد 14 إصابة وفقا للتقارير المغربية.

وسبق أن أعلن إسماعيل الحداد جناح الفريق المغربي شفاءه من فيروس كورونا.

واضطر مسؤولو فريق الوداد إلى تغيير مكان إقامة الفريق الأحمر، حيث يقضي فترة الحجر الصحي، وذلك فور تلقي إدارته خبر إيجابية 3 من أعضاء الفريق وإصابتهم بفيروس كورونا.

ولم تتوقف الاستعدادات التنظيمية لنصف نهائي دوري أبطال إفريقي، رغم ظهور حالات كورونا في صفوف الوداد والرجاء.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، ونظيره المغربي، تبادلا الخطابات في الأيام الماضية حول التفاصيل التنظيمية لمباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد والأهلي، والرجاء المغربي والزمالك.

وحتى الآن، لم يتغير موقف كاف من لعب المباريات في موعدها، حتى إشعار آخر.

وقرر الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل دربي الدار البيضاء بين الوداد والرجاء في الجولة 25 من الدوري لأجل غير مسمى بعد تبين إصابة لاعبين في الأول بفيروس كورونا، حيث سجل النادي 11 حالة بحسب التقارير المغربية.

وكان مقررا إقامة المباراة أغسطس في ملعب محمد الخامس.

ويتصدر الرجاء ترتيب الدوري المغربي بفارق 5 نقاط عن الوداد، وخاض الأول مباراة أكثر من الأخير.

ومنذ استئناف البطولة المغربية خاض الرجاء 7 مباريات فاز في 5 منها ولم يخسر.

بينما لعب الوداد 4 مباريات خسر فيها 5 نقاط.

ويستعد الناديان لمواجهة الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الوداد ضد الأهلي بينما يواجه الرجاء فريق الزمالك.

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