صلاح: الذعر تسلل إلينا حين قيل إن الموسم سيُلغى

اعترف محمد صلاح نجم ليفربول ومصر بشعوره بالقلق حين قالت تقارير إن الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي الممتاز قد يلغى بعد تأجيل مبارياته لفترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وظهر صلاح في فيلم وثائقي بعنوان "ليفربول: انتظار الـ30 عاما" ستبثه قناة BBC يوم الأحد ونقلت صحيفة ليفربول إكو ما قاله جناح الفريق.

وقال صلاح (28 عاما) خلال الفيلم:"قلت منذ أول لقاء لي في النادي إنني أريد الفوز بالدوري. ربما اتهموني بالجنون، لكن فعلا، لقد حققناها. في بداية الموسم، أردنا الفوز بشدة، تريد تحقيق شيء للنادي والهدف الأبرز هو الدوري".

وواصل نجم روما وتشيلسي السابق "حين تهزم مانشستر سيتي، تكتسب مزيدا من الثقة بالنفس لأنه حامل اللقب. بعد ذلك قال أشخاص إن الدوري سيلغى، شعرت بالضغط نوعا ما وربما كل من في النادي بدأ يشعر بالذعر".

واسترجع صلاح ذكريات صعبة حين تعرض لإصابة في الكتف في نهائي دوري أبطال أوروبا 2017-2018 والتي حرمته من استكمال المباراة وكلفته الغياب عن مباراة مصر الأولى في مونديال روسيا.

وأوضح ناشئ المقاولون العرب السابق "لا أعرف كيف أصف الأمر، لكنه كان سيئا جدا. كانت إحدى أسوأ الفترات التي مررت بها في كرة القدم".

واستمر "كنا نتناول العشاء قبل المباراة (نهائي دوري الأبطال 2018-2019)، كان معي (روبرتو) فيرمينو وأليسون و(فيرجيل) فان دايك و(ديان) لوفرين، مجموعة كبيرة منا و(جيورينيو) فينالدوم كان يتحدث قائلا: لا يمكننا خسارة نهائيين متتاليين، لا يمكن".

وأتم "لو فعلت ذلك في دوري الأبطال لن يتذكرك أحد لأنك لم تفز بشيء في النهاية. لم تفز بالدوري، لم تفز بدوري الأبطال عامين متتاليين، كان الضغط سيكون كبيرا بكل صراحة".

بعد عام من نهائي ربما لا يريد صلاح أن يتذكره، تألق نجم مصر أمام توتنام وسجل هدف ليفربول الأول في انتصار بنتيجة 2-صفر حقق به الأخير لقبه السادس في دوري الأبطال.

وتوج صلاح مع ليفربول بدوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي.

ولديه الفرصة يوم السبت لإضافة لقب جديد حين يواجه أرسنال في كأس الدرع الخيرية.

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