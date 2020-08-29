خبر في الجول – حازم إمام يغيب عن الزمالك أمام إنبي

يغيب حازم إمام ظهير أيمن نادي الزمالك عن فريقه أمام إنبي.

وخرج حازم إمام من حسابات الجهاز الفني للزمالك خلال لقاء إنبي للإصابة، حسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل الفريق.

صاحب الـ32 عاما سيجري أشعة جديدة على قدمه خلال الساعات المقبلة، وذلك للتعرف على مدة غيابه.

كان حازم إمام قد غادر لقاء الزمالك والمقاولون العرب الأخير مصابا في الدقيقة التاسعة.

وكشف الجهاز الطبي للنادي بأن اللاعب يعاني من شد في العضلة الأمامية.

حازم إمام شارك هذا الموسم في 22 مباراة. صنع فيهم هدفين.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

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