مصدر مسؤول في بيراميدز لـ في الجول: لم ندخل في أي مفاوضات مع ساسي

السبت، 29 أغسطس 2020 - 01:02

كتب : أحمد الخولي

قصة هدف فرجاني ساسي ضد الاتحاد

نفى مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز ما تردد مؤخرا عن دخول ناديه في مفاوضات مع الدولي التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "لم ندخل في أي مفاوضات من أي نوع مع ساسي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "ما يُقال عن تقدم بيراميدز بعرض بقيمة 2 مليون و250 ألف يورو ليس صحيحا أبدا".

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وتابع "ساسي ليس على خريطة تعاقدات بيراميدز حتى الآن وبالتالي لم تحدث أي مفاوضات".

وأتم "لم تحدث أي مفاوضات مع ساسي أو لقاءات أو أي تواصل معه من أي نوع".

وخرجت بعض التقارير الصحفية لتزعم بدخول نادي بيراميدز في مفاوضات مع ساسي، وعقد النادي جلسة بالفعل مع اللاعب ووكيله، وهو ما نفاه مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز.

ساسي صاحب الـ 28 عاما يمتد عقده مع الزمالك حتى نهاية صيف 2021.

وكشف مهند عون وكيل ساسي في وقت سابق وجود اتفاق مبدئي لتجديد اللاعب لعقده مع الزمالك. (طالع التفاصيل)

وشارك ساسي في 29 مباراة هذا الموسم في كل البطولات ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

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