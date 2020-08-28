العشري لـ في الجول: أين العدل يا اتحاد الكرة بعد ما حدث لـ المصري؟ ورسالة لـ الأهلي

وجه طارق العشري سؤالا إلى اتحاد الكرة قبل ساعات من مواجهة الأهلي وقال: "أين العدل؟".

وتحدث العشري لـFilGoal.com قائلا: "إدارة المسابقات في اتحاد الكرة زادت من صعوبة الأمور علينا بشكل غريب، لا نستطيع التقاط أنفاسنا بسبب الإعياء ونقص اللاعبين".

وأوضح "لا يوجد عدل من قبل اتحاد الكرة، كنا نجري مسحات للكشف عن فيروس كورونا وتظهر النتائج قبل المباريات بيومين وفجأة تم تغيير النظام لتحاليل الدم بدل من المسحات".

وتابع "تحليل الدم أثبت إصابة 11 لاعبا بكورونا وتحدثنا مع اللجنة الطبية في اتحاد الكرة وأرسلوا لنا في الواحدة من صباح اليوم الجمعة أطباء بالمسحات للكشف عن الفيروس".

وأردف "المعسكر أصبح في حالة فوضى، لا نعرف من اللاعب المصاب أو السليم، ألغيت المحاضرة الفنية خوفا على الجميع، حتى في المران أجريت تقسيمة عادية بدلا من التدرب على خطة اللقاء".

وأضاف العشري "لا أعرف من سيلعب لقاء الأهلي، لا أعرف من متاح من اللاعبين للاستعانة به، لقد خسرت لقاء مصر المقاصة وكنت أخوضه بخط دفاع مُرمم فالظهير الأيسر لعلب في قلب الدفاع واستعنت بحارس مرمى من مواليد عام 2001 لإصابة كل الحراس لدي بكورونا".

وأكمل "منذ لقاء الزمالك لم أخض أي لقاء بالتشكيل الأساسي هذا ليس عدلا".

ومن المقرر أن يلتقي المصري بالأهلي غدا السبت في الجولة 23 من الدوري في ملعب برج العرب.

رسالة للأهلي

ووجه طارق العشري رسالة إلى الأهلي قائلا: "ماذا كان سيحدث لو وافق النادي الأول في مصر ونادي المبادئ على تأجيل اللقاء؟".

وأضاف "أين الضرر الذي كان سيحدث لو تم تأجيل اللقاء وخوضه نهاية الموسم أو في وقت لاحق".

وأكمل "بداعي الإنسانية كان ذلك التأجيل ربما يساهم في إصلاح ما أفسدته السنوات الماضية بين الأهلي وبورسعيد".

وأتم "لقد تحدث مجلس إدارة المصري مع اتحاد الكرة والأهلي ولكن الأهلي رفض تأجيل اللقاء".