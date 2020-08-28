داخل عقل كومان.. "تلك قواعدي وعليكم اتباعها"

لم تتسن الفرصة لجماهير برشلونة بالتعرف بعد على رونالد كومان كما يجب، منذ دخوله لمكتبه في المدينة الإسبانية وتغلبت أخبار رحيل ليونيل ميسي قائد الفريق على أي حدث آخر حتى في سوق الانتقالات.

لا شك أن جماهير الدوري الإنجليزي الممتاز تعرفوا إليه عن قرب في تجربة ساوثامبتون خاصة، ثم تجربة إيفرتون، حتى تدريبه لمنتخب هولندا والمستوى المتميز الذي قدمته الطواحين، لكن ماذا عن طباعه الشخصية؟ كيف يتعامل مع لاعبيه؟ هل كان اجتماعه مع ميسي سببا في طلب النجم الأرجنتيني الرحيل؟

FilGoal.com يصحبكم في تلك الرحلة للتعرف على شخصية كومان عن قرب، طباعه وطريقة تعامله مع اللاعبين وتعليماته وفلسفته التدريبية وأكثر.

اتجه FilGoal.com لتقسيم مراحل كومان التدريبية ومحطاته الهامة، مقارنا إياها مع أكثر اللاعبين الذين اعتمد عليهم المدرب ضمن تشكيله وباتوا إما نجوما أو شكل لهم اللعب تحت إمرته نقلة نوعية لمسيرتهم، سنمر على تجارب أياكس، بي إس في إيندهوفن وساوثامبتون وإيفرتون.

حديثنا الأول جاء مع المدافع الدولي النرويجي أندري بيرجدولومو، لعب لأياكس 3 مواسم منها اثنين تحت إمرة كومان وكان قائد الفريق واختبر بدايات المدرب الهولندي وأيضا النقلة التي قام بها في الفريق.

"مر وقت طويل منذ أن توصلنا سويا، لكنني يمكن أن أصفه بمدرب يستمع دائما للجميع، شخص لديه سلطة كبيرة، والطريقة التي يحب بها كرة القدم ويتحدث عنها ومع اللاعبين".

"إنه مدرب يجعل لاعبيه يصدقون كلماته بسبب الطريقة التي يتحدث بها".

هكذا بدأ بيرجدولمو حديثه مع FilGoal.com، عن مدربه السابق رونالد كومان.

يتابع الدولي النرويجي السابق: "كومان يعرف كيف تُلعب كرة القدم ويلعبها بطريقة رائعة، إنه يهتم للغاية بالتفاصيل الصغيرة في المباراة، في التشكيل وكل شيء، كل تفصيلة ممكنة".

إذا قلت في البداية إن شخصيته قوية، هل هذا يعني أنه حاد الطباع؟

يجيب: "شخصيته قوية، لكن في نفس الوقت جيدة جدا، إنه جيد كشخص، لا يرغب في اللعب ضد لاعبيه أو معادتهم، إنه يرغب في اللعب معهم".

وواصل "الطريقة التي يتحدث بها ويتواصل بها ستدفعك بشكل أوتوماتيكي إلى احترامه، ليس بحاجة لأن يقول أنا المدرب هنا أو انا المدير".

وتابع "سيقول أنا جزء من برشلونة ومنكم".

إذا ماذا عن تقارير حديثه مع ميسي؟ يتابع: "أمر طبيعي، لا أحد أكبر من النادي حتى ميسي نفسه، إننا نتحدث عن برشلونة هنا".

في بداياته كان كومان يحاول إرساء فلسفته التدريبية فيما يخص طريقة اللعب، لتقوده إلى ثنائية محلية مع أياكس.

يتابع بيرجدولمو: "في المقام الأول أعتقد أن أولويته دوما الفوز، لكن فريق مثل برشلونة لديه لاعبين جيدين كثيرين أعتقد أنه سيرغب في الفو بطريقة النادي".

وواصل "في نفس الوقت حينما يقابل فريقا في مباراة هامة، من الممكن أن يقوم ببعض التغييرات الفنية لكي يحصد الفوز بأي شكل".

واستطرد "إنه يرغب حصد البطولات مع الفوز بالمباريات وليس تحقيق نتائج جيدة فقط، طريقته حاليا لم تختلف عن الماضي معنا، شاهدت الكثير من المباريات له، بالنسبة لي أراه يرغب في اللعب بنفس الطريقة، لكنني أفكر أنه مر بمراحل تدريبية مع فرق لم تمتلك ما يكفي من لاعبين جيدين لكي يلعب بالكيفية التي يرغب بها، إنه بحاجة لنوع معين من اللاعبين".

مثل ساوثامبتون؟ يتابع: "لم يمتلك ما يكفي من لاعبين جيدين هناك، نعم قدم أداء جيدا لكنه لم يمتلك اللاعبين المناسبين".

إن أردنا تشبيه فلسفته أو أسلوب اللعب والتدريب؟ "إنه مثل جوارديولا بالضبط، بالتعامل مع التفاصيل، ما السر؟ الأمر بسيط اللاعبون هم كلمة السر دوما".

هل تعتقد أن بإمكانه التعامل مع مشاكل برشلونة والوضع الحالي؟

يجيب مدافع بوروسيا دورتموند السابق: "نعم أعتقد أنه سيفعل ذلك بشكل جيد، لكن حينما تقرأ أن ميسي غير سعيد، قد يترجم البعض وجود خلاف، نعم شخصيته قوية لكنه ليس سيء الطباع وبالتأكيد ليس حادا بهذا الشكل لكنه يعرف الطريقة المناسبة لكل حوار".

وتابع "أعتقد أن برشلونة سيجد الطريقة المناسبة للعب معه، ميسي جزء كبير جدا من طريقة تصرف برشلونة في الملعب وطريقة اللعب، وأعتقد إن كان سعيدا فبرشلونة يكون بخير، ولو كان هناك أحد بإمكانه جعله سعيدا بسبب طريقة اللعب والأداء وشخص جيد ومدرب رائع يتحدث مع الجميع فهو كومان".

ماذا عن غرفة الملابس؟ يكمل بيرجدولمو: "الموقف الوحيد الذي أتذكره وتعرفونه جميعا لدينا في أياكس كان بين ميدو وزلاتان إبراهيموفيتش حينما تشاجرا، بعد ذلك لعبا سويا ولم يحدث شيء الموقف انتهى سريعا، كومان يستطيع توحيد الجميع خلف هدفه".

وأضاف "كومان يقول، تلك قواعدي وعليكم اتباعها".

بخصوص القواعد، هناك بعض المدربين الذين يرسون قواعد بالثواني في التدريبات لاستعادة الكرة، وآخرين حول التدريبات وغيرها، هل يفعل كومان المثل؟

قال أندري: "لم يكن لدينا مثل تلك القواعد، كنا جميعا ملتزمين ونراعي الاحترام وألا نتأخر، كومان كان شخصا متزمتا للغاية فيما يخص التأخر عن التدريبات، حتى لو كان لخمسة دقائق".

وعن توقعاته للمدرب الهولندي مع برشلونة قال: "بالطبع سيفوز معهم أسرع ممن درب في الماضي، لأن لديه لاعبين جيدين كُثر، برشلونة الذي واجه بايرن ميونيخ لا نعرفه".

وأتم "كومان سيعيد السلوك الجيد للفريق وسيجعلهم سعداء مجددا أسرع من أي مدرب آخر وأي وقت مضى".

بيرجدولمو اختير كأفضل لاعب في النرويج عام 2002، وتوج مع أياكس بلقب الدوري والكأس والسوبر المحلي، كما أنه شارك مع المنتخب النرويجي في يورو 2000 ولعب 63 مباراة دولية.

ساثامبتون وخطف الأنظار

فيكتور وانياما أحد نجوم فترة كومان مع ساوثامبتون بجانب مورجان شنايدرلين، هو ضيف FilGoal.com للحديث عن المدرب الهولندي.

قال نجم منتخب كينيا لـFilGoal.com: "أتى إلى الفريق وكنا سويا لفترة طويلة، لكنه جعلنا أفضل ولعبنا بطريقة لعب جيدة جدا".

وواصل "كنا ننافس الفرق الكبيرة ونحقق نتائج جيدة".

وانياما لاعب مونتريال إمباكت حاليا، انضم إلى ساوثامبتون قادما من سيلتك في 2013 قبل عام وحيد من تولي كومان مهمة تدريب الفريق.

ما إن تولى كومان تدريب ساوثامبتون خلفا لماوريسيو بوكيتينو وبعد رحيل عدد من نجوم كتيبة المدرب الأرجنتيني، إلا وقام الهولندي بتغيير الكثير من الأمور.

مع تولي كومان لمهمة تدريب الفريق رحل كل من لوك شاو وأدم لالانا وديان لوفرين وكالوم تشامبرز وريكي لامبرت وجاك كورك وبيلي شارب وداني اوسفالدو وأرتور بورك.

المدرب الهولندي عوضهم بضم لاعبين مثل ساديو ماني وشين لونج ودوسان تاديتش وريان بريتراند وفريزر فروستر وجرازيانو بيلي وفلوريان جرادوس وإلييرو إيليا وتوبي ألديرفيريلد.

خلال تلك الفترة كان أبرز نجوم ساوثامبتون خلال مبارياته ثنائي الوسط وانياما وشنايدرلين، حتى أن كلاهما انضم بعد ذلك إلى توتنام ومانشستر يونايتد على الترتيب.

يقول وانياما: "أنا ومورجان كان لدينا شراكة رائعة في وسط الملعب، وكومان كان لديه فلسفته التدريبية التي لائمت الجميع، لكل لاعب دور داخل الخطة".

وعن خطة اللعب يقول وانياما: "أراد منا أن نبني هجماتنا من الخط الخلفي، وحينما نخسر الكرة علينا أن نضغط بكل قوتنا ونستعيدها بأسرع وقت ممكن في ثواني نضغط بقوة لاستعادتها، وذلك لمنع الخصم من تنظيم نفسه".

وأكمل "اعتدنا أن نلعب بطريقة الضغط العالي معظم فترات المباراة، لم يكن هناك إطار محدد للثواني لكن القاعدة أن تستعيدها قبل أن ينظم منافسك صفوفه".

حقق كومان نتائج أكثر من رائعة في الدوري الإنجليزي حتى أنه قاد الفريق للمشاركة في الدوري الأوروبي، وحقق انتصارات بنتيجة 8-0 ضد سندرلاند و2-0 ضد أرسنال و1-0 ضد مانشستر يونايتد وغيرها.

إيندهوفن وإيفرتون وفلسفة قريبة من جوارديولا

الآن لننتقل إلى إيندهوفن وإيفرتون، حلقة الوصل هو أرونا كونيه مهاجم الفريقين السابق ولاعب سيفاسبور الحالي.

يقول كونيه: "حينما وصل كومان لتدريب إيفرتون وأيضا في إيندهوفن حاول التحدث لكل اللاعبين والتأكد من وصول وجهة نظره ونقل رؤيته لنا وتوضيح الأمر بالكامل، لم يكن سيغادر قبل أن يتأكد من أنك تفهم رؤيته لمستقبل الفريق ومشروعه".

وتابع "كومان يضع قواعده منذ اليوم الأول لوصوله، لأنه شخص قوي جدا، لكن فنيا كان أشبه بقليل لروبيرتو مارتينيز لأنه كان يفضل الاستحواذ على الكرة للفوز بالمباراة".

إيفرتون لعب كرة هجومية جيدة مع روبيرتو مارتينيز، لكن الفريق شعر أنه بحاجة للأهداف وتم اتهامه بأنه يلعب بشكل أقل مباشرة تجاه المرمى، كما أن الفريق افتقر للخطة ب حينما كانت تفشل فكرة استحواذه على الكرة.

عين إيفرتون رونالد كومان بعقد يمتد لـ3 سنوات، وبدأ الفريق يُظهر علامات التقدم في المستوى واللعب بأسلوب مباشر وأفضل بكثير عما كان عليه.

في موسمه الأول ضم إيفرتون يانيك بولاسي ومورجان شنايدرلين وآشلي ويليامز وأديمولا لوكمان وإدريسا جانا جاي ودومينيك كلافيرت لوين ومارتين ستيكيلينبرج وضم غإينر فالنسيا على سبيل الإعارة.

لم يحتج كومان وقتا لإثبات قوة فريقه وبصمته، تعادل إيجابي مع توتنام في افتتاحية الجولة، ثم 4 انتصارات على التوالي قبل الخسارة من بورنموث بنتيجة 1-0.

يتابع أرونا كونيه حديثه لـFilGoal.com قائلا: "إنه شخص عقلاني للغاية وواضح في نقل رسالته وكلماته، قرأت عن رغبة ميسي في الرحيل وفاجئني الأمر".

لماذا؟ يجيب كونيه: "حينما يحب كومان لاعبا فهو يفعل كل ما بوسعه لمساعدته على التطور أكثر، لذا فاجئني معرفة أن ميسي طلب الرحيل".

وأضاف "عملت مع كومان في أيندهوفن وإيفرتون، كانت نفس طريقة اللعب والتكتيك تقريبا، فرض سلطته وأعتقد أن ذلك أمر مهم للغاية لأي مدرب كبير".

وأكمل "فلسفته التدريبية قريبة بعض الشيء من جوارديولا".

هل يهتم كومان بالضغط العالي وترك الكرة للخصم أم الاستحواذ التام؟ "كومان يفضل الاستحواذ على الكرة، كل التدريبات التي خضتها معه في الفريقين تتم بالكرة ونحن نمتلكها، لأنه يعتقد أن كرة القدم تدور حول التحكم في الكرة والاستحواذ عليها".

وواصل "لم أتواجد معه في ساوثامبتون، لكن في إيفرتون وأيندهوفن، حاول إضفاء لمسته دوما، كان صارما في التدريبات ودائما يحاول الفوز بأسلوب واضح. كرة القدم الجميلة، أو ما نسميها بالطريقة الجميلة".

ماذا عن توقعاتك له في برشلونة؟ "أعتقد أنه سيؤدي بشكل جيد للغاية في برشلونة مثل جوارديولا، كومان يحب اللعب بأسلوب جيد وهو أحد لاعبي برشلونة السابقين وابن للنادي، وكان في الطاقم التدريبي للنادي مع لويس فان جال، لذا لديه الكثير من الخبرة عما يعنيه تدريب برشلونة".

ما هي نقاط قوة كومان الإضافية كمدرب؟ يتابع كونيه المهاجم الدولي الإيفواري: "حينما يحب لاعبا يجعله يتطور مثلما حدث مع لوكاكو، ويمنحه الكثير من الثقة".

هل هناك عيوب؟ "حينما لن يعتمد عليك سيقولها لك بشكل مباشر، وبكل وضوح ولن يخجل، لكن هل تعتبر ذلك عيبا؟".

ماذا عن مشكلة ميسي؟ هل يمكنه التعامل معها؟ يتابع كونيه: "لا يوجد لديه أي خيار لأن ميسي هو ميسي، لديه التزام كمدرب بحل المشكلة لأن برشلونة بدون ميسي ليس كمثله وهو معه".

ما الذي يحتاجه كومان للفوز بالبطولات؟ يجيب: "إن منح برشلونة كومان الوقت الكافي، فبإمكانه القيام بالكثير من الأشياء الجيدة ويتوج بالألقاب".

أخيرا، سؤال يراودنا، لماذا لم ينجح مع إيفرتون؟ يجيب كونيه: "الأمر بسيط، قام بضم عدد كبير من اللاعبين ولم يكن هناك وقتا كافيا لاندماج كافة العناصر سويا، وحدث ما حدث".

الآن وبعد أن عرفنا شخصيته جيدا، يتبقى أن ننتظر لنراه يلعب مع برشلونة، وحتى ذلك الحين، يمكنكم الاطلاع على طريقة لعب كومان وفلسفته التدريبية في محطاته المختلفة من هنا.