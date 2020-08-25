وكيله: ساسي لديه اتفاق مبدئي للاستمرار مع الزمالك.. الأمور مؤجلة لما بعد إفريقيا

كشف مهند عون وكيل فرجاني ساسي عن وجود اتفاق مبدئي بين اللاعب ونادي الزمالك لتجديد تعاقده لمدة 3 سنوات ولكن الأمور مؤجلة حتى نهاية بطولة إفريقيا.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وينتهي تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك عقب نهاية الموسم المقبل في صيف 2021.

وقال عون لقناة أون تايم سبورتس 2: "فرجاني ساسي يشعر براحة كبيرة داخل الزمالك ويشعر كأنه ابن النادي ولديه علاقة جيدة مع مرتضى منصور رئيس النادي وأمير مرتضى المشرف العام".

وأوضح عون "غير صحيح الأنباء التي تداولتها الصحفي على لساني بخصوص رغبة فرجاني في الرحيل عن النادي، هذا أمر عاري تماما عن الصحة".

وعن مدة تواجد اللاعب في الفريق قال: "فرجاني عقده مع الزمالك لمدة 3 سنوات ومتبقي له موسم آخر بعد نهاية الجاري".

وأضاف "لم يحدث أن وضعت شرط جزائي أو شروط خاصة من أجل استمرار ساسي مع الزمالك".

وتابع وكيل ساسي "إدارة الزمالك تؤجل ملف التجديد لفرجاني ساسي بالاتفاق معنا إلى بعد نهاية دوري أبطال إفريقيا".

وكشف عون "هناك اتفاق مبدئي بين إدارة الزمالك وساسي حول الأمور المقبلة، وهناك رغبة من اللاعب لتجديد تعاقده".

وواصل وكيل اللاعب "لا توجد مستحقات متأخرة لساسي مع الفريق ولم يشتك يوما من تأخير راتبه".

وأضاف "هناك عروض تصل إليه بالتأكيد لكن لا أشغل باله بمثل تلك الأمور ويركز هو في الملعب".

وأتم تصريحاته "هناك رغبة وتوافق مبدئي بتجديد التعاقد لمدة 3 سنوات ولكن الأمور مؤجلة لما بعد بطولة إفريقيا".