سكاي إيطاليا: ميلان على بعد خطوة من استعارة جناح ريال مدريد

السبت، 29 أغسطس 2020 - 00:21

كتب : FilGoal

براهيم دياز - ريال مدريد - سوسيداد

توصّل نادي ميلان إلى اتفاق مع نظيره ريال مدريد، من أجل ضم براهيم دياز إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي إيطاليا، أن الناديين توصلا لاتفاق كامل بشأن براهيم.

وأفاد رومانو أن الصفقة متوقفة الآن على موافقة براهيم دياز على البنود الشخصية في عقده.

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الصفقة ستكون بنظام الإعارة مع خيار الشراء لـ ميلان، ومن ثم بند إعادة الشراء الذي يضمن استعادة ريال مدريد لجناحه الإسباني الشاب مجددا.

وكشف رومانو عن وجود بند في عقد انتقال براهيم من مانشستر سيتي إلى ريال مدريد، يمنع انتقال اللاعب إلى مانشستر يونايتد.

براهيم (21 عاما) يجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر، وبدأ مسيرته في صفوف مالاجا نادي مدينته، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي عام 2013، ومنه إلى ريال مدريد في يناير 2019 مقابل 17 مليون يورو.

لكن طوال موسم ونصف في صفوف ريال مدريد، لم يشارك براهيم سوى في 21 مباراة، سجل خلالها هدفين، وصنع 3 أهداف، ليقرر ريال مدريد خروجه معارا من أجل اكتساب الخبرات.

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براهيم دياز ريال مدريد ميلان
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