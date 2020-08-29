سكاي إيطاليا: ميلان على بعد خطوة من استعارة جناح ريال مدريد

توصّل نادي ميلان إلى اتفاق مع نظيره ريال مدريد، من أجل ضم براهيم دياز إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي إيطاليا، أن الناديين توصلا لاتفاق كامل بشأن براهيم.

وأفاد رومانو أن الصفقة متوقفة الآن على موافقة براهيم دياز على البنود الشخصية في عقده.

AC Milan are now ‘one step away’ from signing Brahim Diaz. The agreement has been reached with Real Madrid - waiting for Brahim to agree personal terms soon. Loan + buy option (Milan) + buy back clause (Real Madrid). 🔴⚫️ @SkySport #Milan #RealMadrid #BrahimDiaz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2020

الصفقة ستكون بنظام الإعارة مع خيار الشراء لـ ميلان، ومن ثم بند إعادة الشراء الذي يضمن استعادة ريال مدريد لجناحه الإسباني الشاب مجددا.

وكشف رومانو عن وجود بند في عقد انتقال براهيم من مانشستر سيتي إلى ريال مدريد، يمنع انتقال اللاعب إلى مانشستر يونايتد.

براهيم (21 عاما) يجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر، وبدأ مسيرته في صفوف مالاجا نادي مدينته، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي عام 2013، ومنه إلى ريال مدريد في يناير 2019 مقابل 17 مليون يورو.

لكن طوال موسم ونصف في صفوف ريال مدريد، لم يشارك براهيم سوى في 21 مباراة، سجل خلالها هدفين، وصنع 3 أهداف، ليقرر ريال مدريد خروجه معارا من أجل اكتساب الخبرات.

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