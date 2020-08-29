فرج عامر: نظام التحاليل سيدخلنا في متاهات.. وهذا موقف عبد المنعم وناصر ماهر وصلاح محسن

انتقد فرج عامر رئيس نادي سموحة، العمل بنظام التحاليل للكشف عن فيروس كورونا بدلا من المسحات الطبية.

وصرّح عامر: "لا أؤيد نظام التحاليل الجديد، سيدخلنا في متاهة، المسحات الطبية هي الطريق الآمن والسليم للكشف عن كورونا، ولو أردنا استكمال الدوري فعلينا الالتزام بالمسحات".

وأضاف عبر قناة النهار: "خصوصا أن الاتحاد الإفريقي دفع مليون ونصف المليون دولار حتى يقوم اتحاد الكرة بعمل المسحات".

وواصل: "النظام الجديد سيتسبب في نتائج غير دقيقة وسيُخرج أعداد كبيرة، ولن يعني ذلك أنهم جميعا مصابين، ذلك سيعصف بالدوري تماما".

وشدد: "أنا ضد تأجيل المباريات، بالطبع كل مباراة لها ظروفها ومشاكلها، لكن على وجه العموم أنا مع انتظام الدوري".

كما أوضح فرج عامر أنه لا نية لتغيير الجهاز الفني بقيادة حمادة صدقي: "لا نفكر في ذلك أبدا".

لاعبو الأهلي

وتحوّل فرج عامر لكشف حقيقة وصول عرض لمهاجمه حسام حسن من الأهلي.

وقال عامر: "فريقي يضم 11 لاعبا سبق لهم اللعب مع المنتخب الأولمبي، أو يتواجدون في الجيل الحالي للمنتخب الأولمبي، وبالطبع جميعهم مميزين".

وأضاف. "حسام حسن؟ لم يحدث أي تواصل معي من الأهلي أو الزمالك، لم يطلبه أحد، لو جاء عرض فسنتحدث بشأنه، ولدينا لاعبين كثر ملفتين".

وواصل حديثه موضحا موقف محمد عبد المنعم المعار من الأهلي: "قطع إعارة محمد عبد المنعم؟ لم يحدث ذلك تماما".

كما أفاد فيما يخص ناصر ماهر: "أتمنى أن نجدد استعارة ناصر ماهر، إنه لاعب مميز جدا، وغالي جدا أيضا، ولذا لا أستطيع شرائه، إنه يفوق إمكانياتي المادية".

وبخصوص صلاح محسن مهاجم الفريق المعار من الأهلي: "أتمنى تجديد إعارة صلاح محسن، لكني سمعت أن الأهلي يريده".

وأتم بخصوص تحويله إلى لجنة القيم في اتحاد الكرة المصري:"لا يصح أن يتم تحويلي للتحقيق، خصوصا أن انتقاداتي سليمة وليس فيها تجاوز أو تشكيك في ذمة أحد، هناك أشخاص كثر يتحدثون أكثر مني 100 مرة ولم يسائلهم أحد".

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