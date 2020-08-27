فرج عامر: تم تحويلي للجنة القيم وأتمنى معاملتي مثل مرتضى منصور

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 11:06

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - فرج عامر

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن تحويله إلى لجنة القيم في اتحاد كرة القدم المصري.

وكان عامر قد انتقد أداء التحكيم في مصر خلال الفترة الأخير رغم ظهور تقنية الفيديو في مباريات الدوري المصري.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك "تفاجئت بتحويلي للجنة القيم في اتحاد كرة القدم".

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وتابع "أنا موافق لكن بشرط أن يعاملوني نفس معاملة مرتضى منصور".

وأعرب فرج عامر عن استيائه من أداء التحكيم وVAR الذي لا يخدم سوى الأهلي والزمالك ومعهم بيراميدز فقط.

وكان سموحة منذ استئناف النشاط قد خاض 4 مباريات وتعادل في ثلاثة منهم وخسر لقاء وحيدة.

ويحتل سموحة المركز السابع برصيد 28 نقطة من 22 جولة قد أقيمت.

الزمالك سموحة فرج عامر مرتضى منصور
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