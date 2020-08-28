إصابة حسام عوار بفيروس كورونا

الجمعة، 28 أغسطس 2020 - 18:15

كتب : FilGoal

حسام عوار - ليون

انضم حسام عوار لاعب وسط ليون الفرنسي لقائمة مصابي فيروس كورونا الطويلة في العالم بأكمله.

صحيفة ليكيب الفرنسية الموثوقة كشفت إيجابية مسحة حسام عوار الخاصة بفيروس كورونا، ليتأكد إصابته وغيابه عن لقاء فريقه أمام ديجون في الدوري الفرنسي اليوم الجمعة.

لاعبو ليون خضعوا لتحاليل فيروس كورونا، وجاءت نتائجهم بالكامل سلبية، إلا أن عوار الذي شعر ببعض أعراض الفيروس، خضع للتحليل مرة أخرى يوم الخميس.

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وجاءت نتيجة التحليل الثاني لـ عوار، إيجابية ليتأكد إصابته بـ كورونا.

عوار الذي اُستدعى مؤخرا لقائمة منتخب فرنسا، لن يتواجد في القائمة بسبب إصابة كورونا، وبالتالي سيغيب عن معسكر منتخب بلاده.

حسام عوار صاحب الـ 22 عاما من أصل جزائري، ويمتد عقده مع ليون حتى 2023.

مسيرة عوار مع كرة القدم بدأت في أكاديمية فيلوربان الفرنسية قبل أن ينضم لأكاديمية ليون عام 2009.

أول عقد احترافي وقع عليه عوار مع ليون كان عام 2016، وظهر لأول مرة في مباراة رسمية مع الفريق الأول في فبراير 2017.

ومنذ فبراير 2017 وحتى 19 أغسطس من عام 2020، لعب عوار 137 مباراة بقميص ليون ونجح في تسجيل 24 هدفا وصناعة 27.

ولم يختر عوار حتى اللحظة المنتخب الأول الذي يستعد لتمثيله، وسبق له المشاركة مع منتخب فرنسا تحت السن.

رغم صغر سن عوار، ألا أنه ظهر رائعا أمام مانشستر سيتي وكذلك بايرن ميونيخ في دوري الأبطال، وظهرت قدراته في صناعة اللعب وكذلك المرور من الخصم.

لاعبان فقط يمتلكان عدد مراوغات ناجحة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أكثر من عوار (33 مراوغة)، هما نيمار وليونيل ميسي.

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