في الجول يكشف - هل يعود اتحاد الكرة للمسحات بعد عينات إيجابية في تحليل الدم؟

بعد 4 جولات فقط منذ استئناف مسابقة الدوري المصري، قرر اتحاد الكرة التغاضي عن نظام المسحات الطبية المٌتبع لكل فريق قبل كل مباراة في الدوري، واستبداله بـ تحليل دم.

الأهلي والمصري كانا أول من خضع لتحليل الدم طبقا للنظام الجديد قبيل مباراتهما مساء غد السبت، لكن نتائج العينات طرحت فكرة العودة للمسحات من جديد.

FilGoal.com يكشف لكم القصة كاملة.

محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري قال لـFilGoal.com: "نظام تحليل الدم ليس دقيقا. حسب نتائجه يوجد 10 عينات إيجابية في المصري و9 في الأهلي".

وأضاف "يوجد (جروب واتساب) يجمع كل الأندية. كل الأندية اعترضت على نظام تحليل الدم وطلبت العودة للمسحات الطبية لأن الأعداد الكبيرة الإيجابية في تحليل الدم أضعفت الروح المعنوية للاعبين".

وواصل "اتحاد الكرة قرر العودة للمسحات وأجريناها بالفعل مساء أمس الخميس استعدادا لـ الأهلي".

FilGoal.com توجه بالسؤال لاتحاد الكرة للتعرف على حقيقة العودة لنظام المسحات الطبية من جديد.

وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة قال لـFilGoal.com: "مٌستمرون في إخضاع الأندية لتحليل دم قبل كل مباراة في الدوري".

وأتم "لم نقرر العودة لنظام المسحات الطبية، ولكن من تثبت إيجابية تحليله، سيخضع إلى مسحة طبية لفيروس كورونا".

مصدر طبي خاص بـFilGoal.com قال لنا "الأمر الوحيد الذي يٌظهر الإصابة بفيروس كورونا هو المسحة الطبية وليس بنسبة 100% لأن المسحات الطبية توجد بها نسبة خطأ أيضا. ما دون ذلك ليس دقيقا تماما".

وأوضح "تحليل الدم يٌظهر قوة مناعة الشخص. إذا ظهرت مناعته (D) فهذا يعني أنه كان مصابا بفيروس وشٌفي منه. فيروس ما وليس كورونا تحديدا".

وأتم "أما إذا كانت نتيجة التحليل (E) فهذا يعني أن الشخص مٌصاب بفيروس بالفعل حاليا. لكن نتيجة (E) لا تظهر إلا بعد ثلاثة أيام من إصابة الشخص بالفيروس. وهذا ربما يكون فيروس إنفلونزا عادي مثلا أو أي فيروس وليس كورونا بالتحديد".

اليوم الجمعة لا يوجد مباريات في الدوري المصري، وتستأنف المسابقة مساء غد السبت بثلاث مباريات في الجولة الـ23. الإنتاج الحربي أمام طلائع الجيش، ثم أسوان مع بيراميدز، وأخيرا الأهلي مع المصري.