ليكيب: والد ميسي أخبر باريس برغبة نجله في "فريق آخر"

يبدو أن ليونيل ميسي أيقونة برشلونة يقترب أكثر وأكثر من مانشستر سيتي في ظل التقارير الصحفية التي تشير إلى رغبة اللاعب في العمل مرة أخرى مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وبعدما قالت سبورت الإسبانية إن سيتي يدرس الاستغناء عن 3 لاعبين للحصول على ميسي، وكشفت دايلي ميل الإنجليزية أن الأخير اتصل بجوارديولا فور الهزيمة القاسية لبرشلونة أمام بايرن ميونيخ، الآن تكشف صحيفة ليكيب الفرنسية النقاب عما دار في حوار هاتفي بين ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان وخورخي ميسي والد ساحر الأرجنتين.

وقالت ليكيب إن ليوناردو اتصل بخورخي ميسي ليبدي له اهتمام باريس بالنجم الأرجنتيني البالغ عمره 33 عاما، لكن بعدما استمع خورخي لكلمات البرازيلي رد عليه بأن نجله "يفضل ناديا آخر".

وكل التقارير تشير إلى أن هذا النادي هو على الأرجح مانشستر سيتي.

أعلن ميسي رغبته في الرحيل عن برشلونة وقالت تقارير إنه طلب ذلك رسميا من إدارة النادي، لكن يبقى خروجه من كامب نو ليس سهلا نظرا لأن الشرط الجزائي في عقده، الممتد إلى 2021، يصل إلى 700 مليون يورو.

ولأن ليس كل الأندية قادرة على تحمل راتب ميسي، تبقى الخيارات المطروحة قليلة جدا، أبرزها سيتي وباريس وكتبت تقارير أن مانشستر يونايتد وإنتر ميلان مهتمان بقائد منتخب ألباسيليستي.

في المقابل، يسعى مسؤولو برشلونة لإقناع ميسي للبقاء مع الفريق وقالت تقارير إن خوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي مستعد لتقديم استقالته إذا استمر قائد الأرجنتين.

ويلعب ميسي في برشلونة منذ 2001 وصنع تاريخا من ذهب للفريق الكاتالوني.

وميسي أحد أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ إن لم يكن الأفضل على الإطلاق.

وهو أكثر من فاز بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ برصيد 6 ألقاب.

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