الثالث في روما.. برونو بيريز يعلن إصابته بـ كورونا

أعلن البرازيلي برونو بيريز ظهير أيمن روما الإيطالي إصابته بـ فيروس كورونا.

برونو بيريز النادي : روما روما

وأصبح بيريز ثالث لاعب في نادي العاصمة الإيطالية يتعرض لإصابة بـ فيروس كورونا بعد الحارس أنطونيو ميرانتي وكارليس بيريز.

وكتب بيريز عبر حسابه على "إنستجرام" قائلا: "أنا بخير، اكتشفت إصابتي بـ فيروس كورونا، لكن أود إخباركم أنني بخير وليس لدي أعراض".

وتابع "الآن سألتزم بأيام الحجر الصحي، لكن لن أستطيع بدء العمل مع المجموعة للموسم الجديد".

وأتم "أراكم لاحقا ويحيا روما".

البرازيلي (30 عاما) شارك في 16 مباراة الموسم الماضي من الدوري الإيطالي ويتبقى موسما في تعاقده مع روما.

وتعاني الأندية الإيطالية من إصابة عددا من اللاعبين قبل بدء التحضير للموسم الجديد الذي يبدأ في 19 سبتمبر المقبل.

وظهرت 8 حالات في أقل من 24 ساعة الأسبوع الماضي بين لاعبي الدوري الإيطالي. (طالع التفاصيل)

وآجل نادي كالياري بالفعل بداية معسكره التدريبي بعد إصابة 4 لاعبين وكذلك أعلن تقليص عدد اللاعبين في التدريبات.

وسبق أن حذّر جياني ناني ممثل الأطباء في اللجنة الطبية للدوري الإيطالي أنه إذا ظلت أعداد المصابين بـ فيروس كورونا في ازدياد فمن الممكن تأجيل انطلاق الدوري الإيطالي. (طالع التفاصيل)

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