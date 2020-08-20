8 حالات خلال 24 ساعة في الدوري الإيطالي.. نابولي يعلن إصابة مهاجمه الجديد بـ كورونا

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 16:28

كتب : FilGoal

أندريا بيتانيا - إسماعيل بن ناصر - سبال - ميلان

تتوالى الإصابات بـ فيروس كورونا بين لاعبي الدوري الإيطالي قبل انطلاق الموسم الجديد.

نابولي أعلن إصابة مهاجمه الجديد أندريا بيتانيا بـ فيروس كورونا بعدما جاءت نتيجته عينته إيجابية.

وجاء بيان البارتينوبي: "جاءت نتيجة اختبار أندريا بيتانيا إيجابية لـ فيروس كورونا، بعد الفحوصات الطبية الموصوفة بسبب إيجابية عينة شقيقه".

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وتابع البيان "بيتانيا لا تظهر عليه أعراض، بدأ فترة الحجر الصحي في المنزل وبعد ذلك، سينضم إلى الفريق إذا كان الاختبار التالي سلبيا".

وأعلن أيضا نادي تورينو الإيطالي عن وجود لاعبين مصابين بـ فيروس كورونا عبر بيان رسمي دون الإفصاح عن هويتهما.

وكان نادي كالياري قد أعلن أمس إصابة 4 لاعبين بين صفوفه بـ كورونا وهو فيليب بيدريتش ولوكا كابيتيلي وألبرتو تشيري وكيريل ديسبدوف.

كما أعلن حارس روما الإيطالي أنطونيو ميرانتي إصابته بـ فيروس كورونا عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

الحارس البالغ 37 عاما قال: "مرحبا بالجميع كما قد يعلم بعضكم ، لقد أثبتت إصابتي بفيروس كورونا، أردت أن أخبركم أنني بخير، ليس لدي أعراض وأشعر أنني بخير".

وتابع "أنا معزول، وآمل أن أتعافى قريبا وأن أبدأ الاستعدادات مع زملائي في الفريق في أقرب وقت ممكن، أشكركم جميعا على الرسائل التي ترسلونها إلي".

ومن المفترض أن يبدأ الدوري الإيطالي في 19 سبتمبر المقبل ولم تحدد مواعيد ومواجهات الجولات بعد.

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