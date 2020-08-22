ممثل الأطباء في الدوري الإيطالي: إذا ارتفعت أعداد الإصابات بـ كورونا قد نؤجل عودة المسابقة

السبت، 22 أغسطس 2020 - 15:59

كتب : FilGoal

شعار الدوري الإيطالي

حذّر جياني ناني ممثل الأطباء في اللجنة الطبية للدوري الإيطالي أنه إذا ظلت أعداد المصابين بـ فيروس كورونا في ازدياد فمن الممكن تأجيل انطلاق الدوري الإيطالي.

وظهرت عدة حالات بين اللاعبين في أندية الدوري الإيطالي في إطار استعداد الأندية لعودة الدوري في 12 سبتمبر المقبل.

وأعلن كالياري وتورينو وجود حالات مصابة وكذلك نابولي وروما وبنيفينتو الصاعد حديثا للدوري الإيطالي (طالع التفاصيل).

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ناني قال لـ "Radio Kiss Kiss" الإيطالية: "نحن قلقون، ليس لدينا ما نخفيه، إذا ظلت أعداد الحالات في الارتفاع بالأندية قد نؤجل تحضيرات الأندية ما يترتب عليه تأجيل انطلاق الموسم".

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد في 19 سبتمبر المقبل.

وتابع "لذلك نطلب من اللاعبين بأنه في الأيام الأخيرة من العطلة الصيفية تصرفوا بمسؤولية".

وأتم "لا يمكننا منعهم من قضاء الإجازة لكن نأمل أن يكونوا حذرين والالتزام بمعايير السلامة لتجنب الإصابة بـ فيروس كورونا".

وآجل نادي كالياري بالفعل بداية معسكره التدريبي بعد إصابة 4 لاعبين وكذلك أعلن تقليص عدد اللاعبين في التدريبات.

وكان الدوري الفرنسي قد أعلن في وقت سابق تأجيل مباراة مارسيليا وسانت إيتيان في الجولة الافتتاحية من المسابقة بسبب وجود إصابات بين لاعبي الفريق الأول.

الدوري الإيطالي فيروس كورونا
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