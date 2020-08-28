فلافيو يجيب.. هل كان لينتقل إلى بيراميدز لو عرض عليه ذلك

"ماذا لو عُرض عليك لو كنت لاعبا الآن اللعب في بيراميدز؟" الأنجولي أمادو فلافيو مهاجم الأهلي الأسبق كشف رأيه.

الهداف الأنجولي أجاب قائلا: "كرة القدم معقدة، لعبت في مصر منذ 11 عاما وحياة اللاعب قصيرة للغاية".

وأضاف عبر قناة النهار "عندما كنت في الأهلي كان من الصعب ظهور نادٍ مثل بيراميدز، وكان مستحيل أن يتركني الأهلي لأي نادٍ آخر".

وأكمل "اللاعب يعيش على ما يكسبه من النادي ماديا، رحلت إلى الدوري السعودي لأمور مادية، ولم أكن أرحل عن الأهلي لناد آخر في مصر للحصول على مقابل مادي مساوي أو أقل".

وأوضح فلافيو (40 عاما) "اللاعب يعتمد على الدخل ولو كان عقد بيراميدز 3 أضعاف عقدي اعتقد أنني سأذهب".

وشدد "إذ انتظر الأهلي لنهاية التعاقد من أجل التفاوض مع اللاعب هذا يعني أنه لا يعتمد عليه وليس لديه مشكلة في بقاءه في النادي".

وتطرق للحديث عن جيرالدو جناح الأهلي الحالي قائلا: "جيرالدو لاعب جيد وإن لم يكن جيدا لم يتعاقد معه الأهلي، النادي والجماهير عليهم الصبر عليه".

وانتقل للحديث عن مواطنه أري بابل المرشح لارتداء قميص الزمالك: "الوصول لمكان جديد وتقديم أداءً جيدا يعتمد على الشخص، هو لاعب ممتاز وسبق له اللعب لسبورتينج لشبونة في البرتغال".

وأتم "هو بطل مع نادي بريمييرو دي أوجستو موسمين متتاليين ولعب للمنتخب الوطني، وليس كافيا أن يكون جيدا فقط، هناك أمور أخرى، لقد ظللت سنة في مصر الجميع خلالها طالب برحيلي لولا الصبر عليّ".

طالع أيضا

أهداف الخميس في الدوري المصري

فادي نجاح يعلق على صورة "الفلفل"