فلافيو يجيب.. هل كان لينتقل إلى بيراميدز لو عرض عليه ذلك

الجمعة، 28 أغسطس 2020 - 11:11

كتب : FilGoal

فلافيو

"ماذا لو عُرض عليك لو كنت لاعبا الآن اللعب في بيراميدز؟" الأنجولي أمادو فلافيو مهاجم الأهلي الأسبق كشف رأيه.

الهداف الأنجولي أجاب قائلا: "كرة القدم معقدة، لعبت في مصر منذ 11 عاما وحياة اللاعب قصيرة للغاية".

وأضاف عبر قناة النهار "عندما كنت في الأهلي كان من الصعب ظهور نادٍ مثل بيراميدز، وكان مستحيل أن يتركني الأهلي لأي نادٍ آخر".

أخبار متعلقة
الأهلي يوافق على سفر ديانج لتجديد جواز سفره المصري لـ في الجول: الأهلي رفض طلبنا بتأجيل اللقاء 24 ساعة.. ولا صحة لتفاوضنا مع ديسابر منافس الأهلي - شفاء لاعب الوداد من فيروس كورونا كرة يد - الشروق التونسية: اسكندر إلى الترجي.. والجزيري لـ الأهلي

وأكمل "اللاعب يعيش على ما يكسبه من النادي ماديا، رحلت إلى الدوري السعودي لأمور مادية، ولم أكن أرحل عن الأهلي لناد آخر في مصر للحصول على مقابل مادي مساوي أو أقل".

وأوضح فلافيو (40 عاما) "اللاعب يعتمد على الدخل ولو كان عقد بيراميدز 3 أضعاف عقدي اعتقد أنني سأذهب".

وشدد "إذ انتظر الأهلي لنهاية التعاقد من أجل التفاوض مع اللاعب هذا يعني أنه لا يعتمد عليه وليس لديه مشكلة في بقاءه في النادي".

وتطرق للحديث عن جيرالدو جناح الأهلي الحالي قائلا: "جيرالدو لاعب جيد وإن لم يكن جيدا لم يتعاقد معه الأهلي، النادي والجماهير عليهم الصبر عليه".

وانتقل للحديث عن مواطنه أري بابل المرشح لارتداء قميص الزمالك: "الوصول لمكان جديد وتقديم أداءً جيدا يعتمد على الشخص، هو لاعب ممتاز وسبق له اللعب لسبورتينج لشبونة في البرتغال".

وأتم "هو بطل مع نادي بريمييرو دي أوجستو موسمين متتاليين ولعب للمنتخب الوطني، وليس كافيا أن يكون جيدا فقط، هناك أمور أخرى، لقد ظللت سنة في مصر الجميع خلالها طالب برحيلي لولا الصبر عليّ".

طالع أيضا

أهداف الخميس في الدوري المصري

فادي نجاح يعلق على صورة "الفلفل"

أمادو فلافيو الأهلي جيرالدو بيراميدز أري بابل
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليكيب: والد ميسي أخبر باريس برغبة نجله في "فريق آخر" 30 دقيقة | أوروبا
راي 2: إنتر يقترب من ضم هداف الدوري التركي 38 دقيقة | أوروبا
كورييري ديللو سبورت: مستقبل إيجوايين يتحكم في هجوم روما ونابولي.. ويعمل لإعادة كين 57 دقيقة | أوروبا
الثالث في روما.. برونو بيريز يعلن إصابته بـ كورونا ساعة | أوروبا
تيليجراف: ميلان يرغب في عودة بيجوفيتش مرة أخرى ساعة | أوروبا
منافس الزمالك.. تقرير: إصابة لاعب في الرجاء بفيروس كورونا 2 ساعة | إفريقيا
مؤتمر كلوب: سيكون صعبا الفوز على مانشستر سيتي في وجود ميسي.. ولدينا وقت طويل لإتمام الصفقات 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كورييري ديللو سبورت: دربي ميلانو يبدأ لضم ساندرو تونالي 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 3 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 4 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد
قد ينال إعجابك